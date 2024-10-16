Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü'nde Yeni Görev Dağılımı

Türkiye ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da görev dağılımı yapıldı.

28 Ağustos'ta gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, "28 Ağustos'ta gerçekleştirilen genel kurulda seçilen yönetim kurulumuzun görev dağılımları belli oldu. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi. Buna göre Melikgazi Kayseri Basketbol kulübünde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Yakup Yüksel (Başkan)

Ahmet Bozbey (Başkan Yardımcısı - Sportif Direktör)

İbrahim Bozdağ (Başkan Yardımcısı - Medya Sorumlusu)

Serhat Sarıalp (Başkan Yardımcısı)

Ş.Murat Apaydın (Üye - Sağlık işler Sorumlusu)

Mustafa Kemal Saçmacı (Halka İlişkiler ve Taraftar Sorumlusu)

Ahmet Yıldırım (Proje ve ARGE Sorumlusu)

Süleyman Sarptaş (Sponsorluk Sorumlusu)

Yusuf Kuzucu (Sponsorluk Sorumlusu)

Yusuf Kaçar (Altyapı Sorumlusu)

Ali Fidan (Hukuk İşleri Sorumlusu)

Nadire Erdoğan Arık (Sekreter) - KAYSERİ