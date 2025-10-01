Melikgazi Kayseri Basketbol, Kaptan Merve Uygül'ün Doğum Gününü Kutladı

Melikgazi Kayseri Basketbol, takım kaptanlarından Merve Uygül'ün doğum gününü kutladı.

Kadınlar Basketbol Süper Lig ekibi Kayseri Melikgazi Basketbol, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda deneyimli oyuncuya yeni yaşında mutluluk ve başarı dileklerini iletti. Kayseri ekibi, antrenman sonrası salonda düzenlenen küçük bir organizasyonla da Uygül'e sürpriz yaptı. Takım arkadaşları ve teknik heyetin katıldığı kutlamada pasta kesilerek hatıra fotoğrafları çekildi. Neşeli anların yaşandığı kutlamada oyuncular, Uygül'ün doğum gününü coşkuyla kutladı. - KAYSERİ