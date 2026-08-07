Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Emin Süel dönemi: Yeni başantrenör belli oldu.

Melikgazi Kayseri Basketbol'da Emin Süel dönemi: Yeni başantrenör belli oldu.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, 2026-2027 sezonu için başantrenörlük görevine daha önce kulübün altyapısında da çalışmış olan Emin Süel'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Süel'e hoş geldin denilerek başarılı bir sezon geçirmesi temenni edildi.

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'da başantrenörlük görevine Emin Süel getirildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek Melikgazi Kayseri Basketbol, 2026-2027 sezonu öncesinde başantrenörlük görevine daha önce kulübün altyapısında da görev yapan Emin Süel'i getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 2026-2027 sezonu başantrenörlüğü için Emin Süel ile anlaşmaya varmış bulunuyoruz. Kendisine ailemize hoş geldin diyor, kulübümüzün hedefleri doğrultusunda başarılı ve verimli bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Hoş geldin, Emin Süel" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye, Yunanistan'ın uykularını yine kaçırdı: Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı

Bu fotoğraf en çok o ülkeyi rahatsız etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Hedef Darwin Nunez

Yok artık Trabzonspor!

Dembele eşinin peçe tercihini anlattı: Güzel yüzüm...

Bu peçenin nedeni belli oldu: Güzel yüzüm...
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt

Bakan Şimşek'ten oğlu için iş isteyen yaşlı kadına Kürtçe yanıt
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu

Vatandaş denizde bulup kumsala çıkardı, ekipler hemen müdahale etti
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler