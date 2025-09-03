Melikgazi Kayseri Basketbol Cansu Çolakoğlu'nu Transfer Etti
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, Bodrum Basketbol'dan Cansu Çolakoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Bodrum Basketbol forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Cansu Çolakoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Kayseri'ye gelerek takımla katılacak.
Öte yandan Cansu Çolakoğlu, 2020-2021 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giymişti. - KAYSERİ
