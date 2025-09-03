Melikgazi Kayseri Basketbol Cansu Çolakoğlu'nu Transfer Etti

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, dış transferde Cansu Çolakoğlu'nu kadrosuna kattı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak Bodrum Basketbol forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Cansu Çolakoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Kayseri'ye gelerek takımla katılacak.

Öte yandan Cansu Çolakoğlu, 2020-2021 sezonunda Melikgazi Kayseri Basketbol forması giymişti. - KAYSERİ