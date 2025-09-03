Melikgazi'de Gençler İçin Üç Yeni Futbol Sahası Yapılıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından 3 mahallede futbol sahasının yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlere sporu sevdirmek ve sağlık ortamlarda futbol oynamalarına imkan sağlamak amacıyla Ağırnas, Gesi ve Esenyurt mahallerinde futbol sahası yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, spor alanları oluştururken, sosyal dayanışmayı ve mahalle kültürünü de pekiştirmek istediklerini aktardı.

İlçeye 6,5 yılda 21 futbol sahası kazandırdıklarını belirten Palancıoğlu, "Gençlerimizi seviyor, onların mutlu olacağı, keyifle vakit geçireceği tesisler ve sahalar yapmaya önem veriyoruz. Futbol sahaları, modern aydınlatma sistemleri, güvenli zemin kaplamaları ve çevre düzenlemeleriyle mahallede gençlerin buluşma noktası haline geliyor. Gençler, spor sahalarında hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhunu ve sporun birleştirici gücünü erken yaşlarda öğreniyor." ifadelerini kullandı.