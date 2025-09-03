Haberler

Melikgazi'de Gençler İçin Üç Yeni Futbol Sahası Yapılıyor

Melikgazi'de Gençler İçin Üç Yeni Futbol Sahası Yapılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi, gençlere sporu sevdirmek amacıyla Ağırnas, Gesi ve Esenyurt mahallelerinde futbol sahası yapım çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, bu sahaların sosyal dayanışmayı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Melikgazi Belediyesi tarafından 3 mahallede futbol sahasının yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençlere sporu sevdirmek ve sağlık ortamlarda futbol oynamalarına imkan sağlamak amacıyla Ağırnas, Gesi ve Esenyurt mahallerinde futbol sahası yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, spor alanları oluştururken, sosyal dayanışmayı ve mahalle kültürünü de pekiştirmek istediklerini aktardı.

İlçeye 6,5 yılda 21 futbol sahası kazandırdıklarını belirten Palancıoğlu, "Gençlerimizi seviyor, onların mutlu olacağı, keyifle vakit geçireceği tesisler ve sahalar yapmaya önem veriyoruz. Futbol sahaları, modern aydınlatma sistemleri, güvenli zemin kaplamaları ve çevre düzenlemeleriyle mahallede gençlerin buluşma noktası haline geliyor. Gençler, spor sahalarında hem fiziksel gelişimlerini destekliyor hem de takım ruhunu ve sporun birleştirici gücünü erken yaşlarda öğreniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
Çin'den ABD'ye gözdağı! Fotoğraf Trump'ı hayli rahatsız etti

Yok böyle gözdağı! Törendeki fotoğraf Trump'ın uykularını kaçırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığına ihanet gölgesi düştü, Jocelyn Chew sessizliğini bozdu

Hande Erçel aldatıldı mı? Çinli güzel sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.