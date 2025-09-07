Melek Erdoğan ve Muhammed Yasin Fasıl, Türkiye Kuraş Şampiyonu Oldu

Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonasında birincilik elde eden Diyarbakırlı Melek Erdoğan ve Muhammed Yasin Fasıl, yeni şampiyonluklara imza atmayı hedefliyor.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Sinop'ta 8-10 Ağustos'ta düzenlenen Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonasında birinci olmayı başaran 11 yaşındaki Melek Erdoğan ve 10 yaşındaki Muhammed Yasin Fasıl, yeni şampiyonluklar için çalışıyor.

Melek Erdoğan, AA muhabirine, antrenörü Selman Süren'in yeteneğini keşfetmesiyle kuraş sporuyla tanıştığını söyledi.

Disiplinli çalışmalar sayesinde bu branşta ilerleme kaydettiğini anlatan Melek, Sinop'ta düzenlenen şampiyonada bütün rakiplerini yenerek birinci olduğunu dile getirdi.

Melek, "Hocamın, ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle kazandım. Çok mutlu oldum. Ailem benimle gurur duyuyor. Avrupa ve Balkan şampiyonalarında şampiyon olacağım. Ülkemi temsil edeceğim, bayrağımızı dalgalandıracağım." dedi.

"Ülkemi ve Diyarbakır'ı daha iyi tanıtmak istiyorum"

Muhammed Yasin Fasıl da televizyonda izlediği kuraş tanıtım filminin dikkatini çektiğini, bu görüntülerden etkilendiğini ve bu spor dalına ilgi duymaya başladığını söyledi.

Kendisine hedef koyarak ilerlemeye karar verdiğini dile getiren Yasin, branşında başarılı olmak için sürekli çalıştığını bildirdi.

Yasin, şöyle devam etti:

"Sinop'a gittik ve oradaki müsabakalarda tüm rakiplerimi eleyerek birinci oldum. Türkiye birincisi olduğum için mutluyum. Diyarbakırlı bir sporcu olarak kentimizi bu tür müsabakalarda temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Avrupa ve Balkan şampiyonalarında ülkemi temsil etmek için çalışıyorum. Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Ülkemi ve Diyarbakır'ı daha iyi tanıtmak istiyorum. Bize sundukları destekten dolayı da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederim."

"Kuraş branşının gelişip canlanması için çaba gösteriyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Selman Süren ise kentteki çocukları spora kazandırmak istediklerini belirtti.

Mahalle mahalle okul okul gezerek yetenekli çocukları tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Süren, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporcuların en iyi seviyeye ulaşabilmesi ve kuraş branşının gelişip canlanması için çaba gösteriyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile kurumlar arasında imzalanan protokolle çocuklarımızı keşfedip spor salonlarımıza yönlendiriyoruz. Yetenekli olan sporcularımızı judo ve kuraş branşıyla tanıştırıyoruz. Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumak adına her gün 13.00-19.00 arası kurslarımız ücretsiz şekilde devam ediyor. Öğrencilerimin Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonasında elde ettiği birincilik beni mutlu etti ve gururlandırdı. Melek ve Muhammed Yasin'in bu başarısı, disiplinli çalışmalarımızın ve ekip ruhumuzun bir sonucu. Yeni hedeflerimiz için hep birlikte çalışıyoruz. Avrupa ve Balkan şampiyonalarında da ülkemizi ve Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil edebilmeleri için onlara destek olmaya devam ediyoruz."