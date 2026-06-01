Meksika Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Meksika Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası için 26 kişilik kadrosunu duyurdu. Kaleci Guillermo Ochoa 6. kez kadroda yer alırken, Fenerbahçe'de kiralık oynayan Edson Alvarez de çağrıldı. Meksika, A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile mücadele edecek.

Meksika Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Javier Aguirre, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

Kaleci Guillermo Ochoa, kariyerinde 6. kez ülkesinin Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Edson Alvarez de kadroya çağrıldı.

Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile mücadele edecek Meksika'nın kadrosu şöyle:

Kaleci: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defans: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)

Orta saha: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham United/Fenerbahçe), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moskova)

Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al Qadsiah), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Roberto Alvarado, Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (Milan), Raul Jimenez (Fulham)

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
