Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması

Meksikalı gazeteci Emiliana Gomez, FIFA 2026 Dünya Kupası'nda taraftarlara yönelik güvenlik endişelerinin abartılı olduğunu savunuyor.

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesiyle başlayan şiddet olayları, ülkede kaosa yol açtı.

Kartel şiddetinin ülkenin 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına aylar kala üst düzeye çıkması, futbol dünyasında da endişeyle takip edilir oldu.

Ülkesinde yaşanan son olaylarla ilgili AA muhabirine konuşan Meksika yayın kuruluşu "El Sueno Europeo"da çalışan Emiliana Gomez, ülkede uyuşturucu kartellerinin varlığının sorun olduğunu ancak alınan ekstra güvenlik önlemleriyle taraftarların herhangi bir güvenlik problemi yaşamayacağının altını çizdi.

Meksika'nın başkenti Meksiko'da yaşayan Gomez, "Güvenliği sağlamanın zor olduğunu ve bazı insanlar için korkutucu olduğunu biliyorum ancak ülke, her şeyi yoluna koyabilecek ve Dünya Kupası bu siyasi durumdan etkilenmeyecektir. Bu durum Meksika'nın uzan zamandır mücadele ettiği bir şey, büyük bir güvenlik riski olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Meksika hükümetinin, Dünya Kupası organizasyonu için ekstra ve özel güvenlik önlemleri aldığını belirten Gomez, riskin her zaman olduğunu ancak ülkesinin iyi bir iş çıkaracağına inandığını aktardı.

"NEDEN SADECE MEKSİKA GÜNDEMDE?"

Turnuvanın diğer ev sahipleri ABD ve Kanada'da da birçok sorun olduğunu ancak sadece Meksika'da yaşananların gündeme getirilmesinin art niyetli olduğunu vurgulayan Gomez, "Neden sadece Meksika'daki sorunlar gündemde tutuluyor?" derken FIFA ile iş birliği içinde ekstrem bir şey olmaması için mücadele edeceklerini belirtti.

Meksikalı gazeteci, "Örnek vermem gerekirse Brezilya, 2014 Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptığında güvenliğin sağlanması konusunda dünya kamuoyunda şüpheler vardı ama sonuçta Brezilya, en iyi Dünya Kupası organizasyonlarından birini düzenledi." diye konuştu. Gomez, Meksika'ya gelecek taraftarların sakin ama dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

SORUNLAR İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇÖZÜLECEK

Uluslararası medyanın kartel şiddetini anlamsız bir şekilde ön plana çıkardığını belirten Gomez, çıkabilecek olası sorunların FIFA ile beraber Meksika, Kanada ve ABD güvenlik birimleriyle iş birliği yapılarak çözüleceğini dile getirdi.

Meksikalı gazeteci, uluslararası medyanın, Meksika ordusunun Guadalajara'da yaptığı operasyonda uyuşturucu karteli lideri El Mencho'yu öldürmesini sürekli gündeme getirdiğine ancak ABD'deki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumunun (ICE) göçmenlere yönelik operasyonlarını kimsenin konuşmamasına dikkati çekti.

Gomez, "Guadalajara'da yaşanan kartel olayından bahsediyorlar ancak ICE'tan bahsedilmiyor, ICE da Dünya Kupası öncesinde çözülmesi gereken bir sorun." ifadesini kullandı.

Ülkesindeki Dünya Kupası organizasyonu için çalışan yetkililerin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını aktaran Gomez, "Örneğin Meksiko'daki havalimanı iyi durumda değil ama bu sorunu çözmek için yoğun çalışılıyor, bu tip sorunların çözümü için mücadele etmek halk olarak bizi birleştiriyor." dedi.

Bu turnuvayı diğer organizasyonlardan ayıran en belirgin özelliğin, ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek olması olduğunu vurgulayan Gomez, bunun futbolseverlere eşsiz bir deneyim sunacağını ifade etti.

Futbolun Meksika'da geniş kitleler tarafından takip edildiğini ve takımların ateşli taraftarlara sahip olduğunu belirten Gomez, şöyle devam etti:

"Bu Dünya Kupası harika geçecek ve bazı ülkelerin üç ülkede birden oynayacak olması harika, eşsiz bir deneyim olacak. Meksika, futbolla yaşıyor, futbolla ölüyor."

Meksika'nın tarihinde birçok kez gruptan çıkma başarısı gösterdiğini dile getiren Gomez, ülkesinin en azından son 16 turu oynamasını beklediğini sözlerine ekledi.