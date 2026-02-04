Eski boksör babanın minik sporcu çocukları karatede Türkiye zirvesine çıktı

Türkiye Karate Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Yıldızlar Ligi müsabakalarında yeşil-mavi grupta mücadele eden 8 ve 9 yaşındaki Mehmet ve Meriç Ünal kardeşler, katıldıkları üç etapta da altın madalya kazanarak Türkiye birincisi oldu. Çocuklarının başarılarıyla gurur duyduğunu belirten, eski boksör baba Murat Ünal ise çocuklarını spora yönlendirmeyi özellikle tercih ettiğini söyleyerek, "Bana hayatımın en güzel günlerini yaşatıyorlar. Her günümü bir şampiyon babası olarak kutluyorum. İnşallah ileride dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu gibi büyük başarılara da imza atacaklar" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından ilk kez organize edilen Yıldızlar Ligi müsabakalarında yeşil-mavi grupta yarışan Mehmet ve Meriç Ünal kardeşler, Denizli'de düzenlenen 1. etap, Manisa'da gerçekleştirilen 2. etap ve Türkiye finalinde rakiplerini geride bırakarak üç yarışmada da altın madalya kazandı. Üç etap sonunda da kürsünün zirvesinde yer alan Ünal kardeşler, bu sonuçlarla Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Genç yaşlarına rağmen elde ettikleri başarıyla dikkat çeken sporcular, karate camiasında takdir topladı.

Kadir Karakaş: "Bu başarı arkadan gelen çocuklara da örnek oldu"

Karate antrenörü Kadir Karakaş, Mehmet ve Meriç kardeşlerin yaklaşık 1.5 yıl önce spor salonuna geldiklerini belirterek, "İlk olarak hareket eğitimiyle başladık. Koordinasyon, denge ve kuvvet çalışmaları yaptık. Daha sonra karate antrenmanlarına geçtik. Zamanla gelişimlerini gördükten sonra müsabakalara katılmalarını istedik, onlar da kabul etti. Türkiye Karate Federasyonu tarafından ilk kez düzenlenen Yıldızlar Ligi müsabakalarında yeşil-mavi grupta yarıştılar. Denizli'de yapılan 1. etap, Manisa'daki 2. etap ve Türkiye finalinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldular. Sporcularımızın bu gelişimi bizleri son derece mutlu etti. En önemlisi, bu başarıları arkadan gelen çocuklara da örnek oldu. Bu yönüyle hem sporcularımız hem de bizler için çok gurur verici bir sonuç elde edildi" dedi.

Meriç Ünal: "Dünya şampiyonu olup ülkemi temsil etmek istiyorum"

8 yaşındaki Meriç Ünal ise karateye 1.5 yıl önce başladığını ifade ederek, "Eski sporcu olan babamın beni buraya yazdırmasıyla karateye başladım. Türkiye şampiyonasında 3 altın madalya kazanarak 3 kez Türkiye şampiyonu oldum. Herkes beni tebrik etti, güzel sözler söyledi, bu beni çok mutlu etti. Türkiye Şampiyonası'na tekrar gitmek, Balkan Şampiyonası'nda yarışmak istiyorum. En büyük hayalim ise dünya şampiyonu olarak ülkemi temsil etmek" diye konuştu.

Mehmet Ünal: "Spor yapmak anlatılmaz, yaşanır"

9 yaşındaki Mehmet Ünal da karateye başladığı günden bu yana çok çalıştığını dile getirerek, "Babam beni buraya yazdırdığında çok sevindim. Başladıktan sonra çok çalıştım, çok emek verdim. Katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandım. Akrabalarım beni tebrik etti, ben de çok mutlu oldum. Bu duygu kelimelerle anlatılamaz, spor yapmak ve yaşamak gerekir. Hedefim dünya şampiyonu, Avrupa ve Balkan şampiyonu olmak. Bu sporu yapmak isteyen kardeşlerim çok çalışsın, istekli olsun ve asla vazgeçmesin" cümlelerine yer verdi.

Murat Ünal: "Aile desteği olmadan bu başarılar mümkün değil"

Eski boksör olan baba Murat Ünal ise çocuklarını spora yönlendirmeyi özellikle tercih ettiğini aktararak, "Çocuklarım yaklaşık 1.5 yıldır antrenörümüz Kadir Karakaş eşliğinde yoğun bir eğitim sürecinden geçti. Katıldıkları ilk üç müsabakada altın madalya alarak aynı dönemde, aynı seviyede Türkiye şampiyonu oldular. Biri 8, diğeri 9 yaşında olan çocuklarımla gurur duyuyorum. Bir baba olarak onların ilk şampiyonluğunda yaşadığım mutluluk tarif edilemez. Bana en güzel günleri mi yaşatıyorlar. Her günümü bir şampiyon babası olarak kutluyorum. İnşallah ileride dünya şampiyonluğu, olimpiyat şampiyonluğu gibi büyük başarılara da imza atacaklar. Aile desteği bu süreçte çok önemli. Biz her gün ortalama 4 saat antrenman yapıyoruz. Antrenörümüz çocuklara büyük bir ilgi ve özveriyle yaklaşıyor. Tüm ailelerin çocuklarını spora yönlendirmesi ve desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Böylece çocuklarımız ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edebilir" ifadelerini kullandı. - ISPARTA