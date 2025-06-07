Mehmet Türkmen, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Düdük Çalacak

Mehmet Türkmen, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Düdük Çalacak
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Faroe Adaları ile Estonya U21 takımları arasında oynanacak UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu müsabakasında görev alacak. Karşılaşma, 18.00'de Djupumyra Stadyumu'nda başlayacak.

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, bugün oynanacak UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu müsabakasında düdük çalacak.

Faroe Adaları ile Estonya U21 takımları arasında oynanacak karşılaşma, Faroe Adaları'nın Klaksvik şehrindeki Djupumyra Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak. Müsabakada Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Göktuğ Hazar Erel üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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