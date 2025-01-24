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Mehmet Emin Öz, Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımını Tebrik Etti

Mehmet Emin Öz, Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımını Tebrik Etti
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AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, TVF 2. Liginde namağlup olarak Play-Off'a katılma hakkı kazanan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımını tebrik etti. Takım, 15 galibiyetle ligin ilk etabını tamamlamayı hedefliyor.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, TVF 2. Liginde Play-Off bileti alan Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımını tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Liginde mücadele eden ve 14 maçta 14 galibiyet alan Erzurum Gençlik Spor Kulübü Erkek Voleybol takımı Pazar günü Serhat Ardahan 75 Spor'u da eli boş göndererek ligin ilk etabını 15 galibiyetle kapatmak istiyor. Başantrenör Mehmet Kırık ve Yardımcısı Selami Uğurlu yönetimindeki Erzurum temsilcisi Play-Off'u haftalar önce garantilemişti. Filenin Dadaşlarına, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz'den destek geldi. Öz, Gençlik Spor Voleybol Takımına başarı dileklerini iletti.

Hedef Efeler Ligi

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Palandöken Spor Salonu'nda ziyaret ettiği Erzurum Gençlik Spor Kulübü Voleybol Takımına başarı dileklerini iletti. Öz, "Gençlik Spor Kulübü namağlup olarak Play-Offlara katılmaya hak kazandı. Şehrimizi Eskişehir'de temsil edecek takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah yolun sonu Efeler Ligi olur. Tesislerimizi ziyaret ederken ülkemizin gençliği ve geleceği için yapılan yatırımları ve sunulan imkanları bir kez daha gururla gözlemledik. Gençlerimizin spora olan ilgisini artıran ve başarılarına katkı sağlayan bu çalışmalar hepimizi onurlandırıyor. Bu anlamlı başarıda emeği geçen başta Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur olmak üzere, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez'e, Palandöken İlçe Müdürümüz Metin Günay'a, Yakutiye İlçe Müdürümüz İkram Sönmez'e ve değerli hocalarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Hedef 15'e 15 Yapmak

Başantrenör Mehmet Kırık ve Yardımcısı Selami Uğurlu yönetimindeki Filenin Dadaşları Ligin son maçında 26 Ocak Pazar günü Serhat Ardahan 75 Spor kulübüyle ETÜ Spor Salonu'nda karşılaşacak. Erzurum ekibinin amacı 15'te 15 yaparak Eskişehir'e moralli gitmek olacak. Erzurum Gençlik Spor Voleybol takımı, bu maçın ardından Yarı Final Karşılaşmaları için Eskişehir'in yolunu tutacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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