TFF'yi köşeye sıkıştırdı! Mehmet Demirkol'dan Bursa-Amed ve Kayseri-F.Bahçe maçlarıyla ilgili can alıcı sorular

Socrates'in ünlü yorumcusu Mehmet Demirkol, TFF'ye Amedspor yönetiminden Bursaspor'la aynı grupta yer almamak, sonrasında da maçları seyircisiz oynamaya yönelik bir talep gelip gelmediğini sordu. Demirkol, "Hükümet istifa" tezahüratlarının ardından Fenerbahçe taraftarının Kayseri'ye alınmamasıyla ilgili de çarpıcı yorumlarda bulundu.

Bursaspor- Amedspor maçında çıkan olaylar ülke gündemine damga vurdu. Bursa'da açılan 'Beyaz Toros' ve 'Yeşil' pankartları siyaset dünyasında büyük tartışma yarattı.

DEMİRKOL'DAN KRİTİK SORULAR

Mehmet Demirkol, Amedspor- Bursaspor maçında yaşanan olayların ardından Socrates YouTube kanalında TFF'ye kritik sorular yöneltti. Demirkol'un Fenerbahçe taraftarına uygulanan yasak ve Başkan Ali Koç'un açıklamarıyla ilgili yaptığı yorumlar hayli dikkat çekti.

Demirkol'un açıklamalarından satır başları:

"TFF'YE SORUYORUM!"

"Buradan TFF yetkililerine 2 sorum olacak? Birincisi sezon başında Amed yönetimi, 'Bursaspor ile Amedspor'un aynı grupta olmaları riskli, başka gruplarda olsun' diye TFF'ye başvuruda bulundu mu?

"SEYİRCİSİZ OYNANSIN TALEBİ OLDU MU?"

"Aynı grupta yer aldıktan sonra, her iki takımda maçların seyircisiz oynanmasını talep etti mi? Talep ettiyse neden seyircili oynattınız?"

"BURSA'DA OLAY ÇIKMA İHTİMALİ KAYSERİ'DEN DAHA MI AZDI?"

"Kayseri Stadyumu'na Fenerbahçe taraftarı alınmadı. Peki Bursa'da olay çıkma ihtimali Kayseri'den daha mı azdı?"

"ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"Başkan Ali Koç'a teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı. Kayserispor başkanını arıyor, Kayserispor Başkanı, nedenini biliyor ama 'Sorma' diyor..."

"SİYASET FUTBOLA KARIŞMASIN, ÖYLE Mİ?"

"Siyaset futbola karışmasın, öyle mi? Hak etmiyoruz bunları, gençlerimiz bunları hiç hak etmiyor... Yazık!"