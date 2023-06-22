Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına Tekrar Seçildi
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 191 oyun 169'unu alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetleri ise oybirliğiyle ibra edildi. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında Mehmet Büyükekşi'ni ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.
Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurula Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF eski başkanları, milletvekilleri, FIFA, UEFA temsilcileri, kulüp başkan ve yöneticileri ile delegeler katıldı.Olağan Seçimli Genel Kurul'da divan başkanlığına, Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi. 202 delegenin katılım gösterdiği genel kurulda 191 delege oy kullandı. Kullanılan oylardan 169'unu alan Mehmet Büyükekşi, yeniden başkan seçildi. 22 oy ise geçersiz sayıldı. Genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetleri ise oybirliğiyle ibra edildi.4 yıl görevde kalacak Büyükekşi'nin yönetim ve denetleme kurulu üyeleri şu şekilde: Yönetim Kurulu: İbrahim Burkay, Yusuf Günay, Yalçın Orhan, Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop, Müslüm Özmen, Volkan Can, Ali Düşmez, Erman Kalkandelen, Ramazan Üçdan, Agah Ruşen Çetin, Mustafa Eröğüt, Şafak Müderrisgil, Haluk KalyoncuDenetleme Kurulu: İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim doğan, Ali Koray BüyükasarBAKAN BAK'TAN BÜYÜKEKŞİ'YE TEBRİK Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi için kutlama mesajı yayımladı.Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda, tekrar başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyorum."