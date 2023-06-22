Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına Tekrar Seçildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, 191 oyun 169'unu alarak yeniden başkan seçildi. Genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'nun 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetleri ise oybirliğiyle ibra edildi. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında Mehmet Büyükekşi'ni ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.