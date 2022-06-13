Mehmet Büyükekşi: Karşı karşıya gelirsek yol alamayız, yan yana duracağız

"İnşallah çarşamba akşamı listemiz belli olur"

"En büyük görevlerimizden bir tanesi, kulüplerin mali dar boğazdan çıkmasına yardımcı olabilmek"

Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Son olarak, "Ali Koç'un düşüncesi değişti mi, size destek olacak mı" sorusuna Mehmet Büyükekşi, "Bilmiyorum, onu Ali Bey'e sorarsanız daha iyi olur. Prensip olarak baktığımızda biz şu anda çok büyük bir destekle inşallah divana imzalarımızı vereceğiz, orada da ne kadar büyük bir destek aldığımızı göreceksiniz" yanıtını verdi.