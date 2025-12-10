Mehmet Altıparmak: 'Final gibi 3 maçımız var'

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, önlerinde final gibi 3 maçları olduğunu belirterek, "İnşallah bu 3 maçımızı kazanıp, devre arasına Play-Off potasının yakınında girmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında sahasında Çorum FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Sivasspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligin 16. haftasında deplasmanda İstanbulspor'a 2-1 yenildikleri maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Altıparmak, "İstanbulspor maçı gerçekten üzüldüğümüz maçlardan biri oldu. Maçın 60 dakikalık bölümü ve sonrasıyla iki bölümlü bir maç oynadık. Gerçekten oyunun ilk yarısını istediğimiz şekilde oynadık, golümüzü attık, birkaç pozisyonumuz vardı. Rakibe neredeyse hiç pozisyon vermeden oynadık. İkinci yarıya fena başlamadık, oyun iyi gidiyordu. Futbolun içinde olan hatalardan biri oldu ve berabere kaldık. Tabi 1-1 sonra 2 net, yüzde 100 pozisyonumuz var. Oyunun sonlarına doğru rakip çok fazla üzerimize gelmedi, çok da bir şey yapmadı ama 1-1'den sonra iştahlandılar. Açıkçası onlar için de final niteliğinde bir maçtı aynı bizim gibi ve neticesinde 2-1 mağlup olduk" dedi.

"Kalan 3 maçı kazanmalıyız"

Ligin ilk devresinin bitimine 3 hafta kaldığını hatırlatan Mehmet Altıparmak, "Artık haftalar çok kısaldı. İlk yarının bitimine de 3 maçlık bir serimiz var. Bu hafta da ligin iyi takımlarından Çorum FK ile oynayacağız. Rakibin ne yaptığını, neler yaptığını hepimiz biliyoruz zaten ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Bütün hafta onu çalışacağız ve hafta sonu da onu uygulayacağız. Tek amacımız Çorum FK maçını kazanmak. Daha önce de söyledim; kısa vadede play-off hedefimizi yakalamak istiyoruz ya da ordaki puan farkını mümkün olduğu kadar aza indirmek istiyoruz. Mutlak kazanmamız gereken bir karşılaşma. Burada oyuncularımızla hep beraber konuştuk, onlara gereken şeyleri söyledik. Onlar da çok üzgünler, taraftarımızı üzdüğümüz için çok üzgünler ama bizim de ilk planda özellikle Çorum maçı, sonradan da Iğdır maçı. Açıkçası ilk yarının bitmesini bekliyoruz. Final gibi 3 maçımız var. İnşallah bu 3 maçımızı kazanıp, devre arasına play-off potasının yakınında girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sivasspor'u hak ettiği yere getireceğiz"

Kulüp yönetiminin futbolculara alacaklarını verdiğini de sözlerine ekleyen Altıparmak, "Sivasspor, zor bir süreçten geçiyor. Bu süreçte özellikle başkanımız değiştikten sonra hem yeni başkanımız hem de yönetim kurulumuz çok hassasiyetle çalışıyor. Buradan bazı şeyleri de söylemek istiyoruz. Şu anda bu hafta itibarıyla kulübün, özellikle oyuncuların ödemelerinin çoğu yapıldı. Bu bizim için çok önemli bir gelişme oldu. Bu hafta itibarıyla ve bundan sonra da artık Sivasspor'un yukarıya çıkması ve daha iyi olması için özellikle ikinci yarıda yapacağımız transferlerle alakalı ben ve yönetim kurulumuz çalışmalarımıza başladık. Buradan bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Çok önemli oyuncularla görüşüyoruz, çok önemli oyuncularımızı kadromuza katacağız. Bununla alakalı devre arasında da transferlerimizi açacağız ve yapacağımız transferlerle Sivasspor'u da hak ettiği yere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Badji olmayacak"

Takımdaki sakat futbolcuların son durumu hakkında da bilgi veren Mehmet Altıparmak, "Kerem sakat, hala antrenmanlara çıkamadı. Benjamin'in sakatlığı var, çok uzun süreli bir sakatlığı oldu, ilk defa bugün yavaş yavaş koşulara başladı. Belki hafta sonuna 90 dakika olmasa da yanımızda olur, sonradan kullanabiliriz. Badji'nin sakatlığı var. Onu geçen hafta kullanmaya çalıştık ama olmuyor, sakatlığı nüks ediyor. Badji olmayacak. Benjamin'in de şu anda sakatlığı yavaş yavaş geçiyor. Bu hafta olmasa da öbür haftalarda bizimle olacak. Sakat oyuncuların aramıza katılmalarını bekliyoruz ama onların çok uzun zamanlı sakatlıklarından dolayı bize vereceği katkı çok az olacak. Şu anda bizimle antrenmana çıkan ve sağlam oyuncularımızla bu 3 maçımızı geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

Çalışmalar devam ediyor

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Koşuyla başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. - SİVAS