Mehmet Akif Üstündağ, Türk Voleybol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda üçüncü kez başkanlığa seçilen Mehmet Akif Üstündağ, voleybola hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Akif Üstündağ, genel kurulun ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeniden başkanlığa seçildiği için mutlu olduğunu belirten Üstündağ, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Üstündağ, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türk voleyboluna ve Türk sporuna hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir süreç yaşıyoruz ve güzel de başarılar elde ettik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sırada ne varsa onu yerine getirmeye çalışacağız. Ben ve ekibime durmak yok. 7 gün 24 saat bu süreci 4 yıl daha sürdüreceğiz. Olimpiyat sonunda buluşmak dileğiyle." diye konuştu.

Genel kurulu da değerlendiren Üstündağ, "Güzel bir sonuç elde ettik. Güzel bir yarış oldu. Türk voleyboluna ve sporuna yakışan bir yarış oldu. Başkan adayı Gökhan Dinçer'i de canıgönülden kutluyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel görevler nasip etmesini rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üçüncü dönemi olacak

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer yarıştı.

Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

2016'dan bu yana görevini sürdüren Üstündağ, girdiği üst üste 3. seçimi de kazanmış oldu.

Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer aldı.