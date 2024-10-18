Üye Girişi
Haberler

Mehmet Akif Üstündağ, Türk Voleybol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Mehmet Akif Üstündağ, Türk Voleybol Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ, 121 oy alarak başkanlığa üçüncü kez seçildi. Üstündağ, Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) 6. Olağan Genel Kurulu'nda üçüncü kez başkanlığa seçilen Mehmet Akif Üstündağ, voleybola hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Mehmet Akif Üstündağ, genel kurulun ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeniden başkanlığa seçildiği için mutlu olduğunu belirten Üstündağ, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Türk voleyboluna hizmet etmeye devam edeceklerini vurgulayan Üstündağ, "Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türk voleyboluna ve Türk sporuna hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir süreç yaşıyoruz ve güzel de başarılar elde ettik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sırada ne varsa onu yerine getirmeye çalışacağız. Ben ve ekibime durmak yok. 7 gün 24 saat bu süreci 4 yıl daha sürdüreceğiz. Olimpiyat sonunda buluşmak dileğiyle." diye konuştu.

Genel kurulu da değerlendiren Üstündağ, "Güzel bir sonuç elde ettik. Güzel bir yarış oldu. Türk voleyboluna ve sporuna yakışan bir yarış oldu. Başkan adayı Gökhan Dinçer'i de canıgönülden kutluyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel görevler nasip etmesini rabbimden diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üçüncü dönemi olacak

Crowne Plaza Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer yarıştı.

Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.

2016'dan bu yana görevini sürdüren Üstündağ, girdiği üst üste 3. seçimi de kazanmış oldu.

Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Yerel Haberler Politika Voleybol ankara Spor

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Sağlık Bakanı Memişoğlu: Yenidoğan çetesi soruşturması Mayıs 2023'te ihbarımızla başladı, hastanelerin birimlerine kapatma cezası uygulandı

'Yenidoğan Çetesi'ne göz mü yumdu? Bakan Memişoğlu'ndan açıklama var

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı
Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.