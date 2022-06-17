- Mecit Yıldırım: "Kulübümüzü kurup milli takımlara sporcu yetiştireceğiz"

Şile Spor Akademisi 23 branşta 3 bin sporcuya hizmet veriyor

İSTANBUL - Şile Spor Akademisi Koordinatörü Mecit Yıldırım, hedeflerinin milli takımlara sporcu yetiştirmek olduğunu söyledi.

İstanbul'un Şile ilçesinde faaliyetini sürdüren Şile Spor Akademisi bünyesinde yer alan profesyonel antrenörler ile 23 branşta 3 bin sporcuya hizmet veriyor. Bölge halkının hizmetine giren fitness salonu ile ilgili bilgiler aktaran Şile Spor Akademisi Koordinatörü Mecit Yıldırım, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Fitness salonunumuzda crossfit ve bodybuilding (vücut geliştirme) bölümleri yer alıyor. Başkanımız İlhan Ocaklı fitness salonu için özel bir talimat verdi. Biz de o talimatı Kültür Müdürlüğü, Şile Spor Akademisi ve belediyemizin diğer birimleriyle beraber 2,5 ay gibi sürede bitirdik" dedi.

"Çocuklara spor alışkanlığı edindirmek istiyoruz"

Şile Spor Akademisi'nde eğitim veren antrenörler ile ilgili bilgiler veren Yıldırım, hedeflerinin kulüpleşmek olduğunu ifade etti. Mecit Yıldırım, "Elimizden geldiği kadar bütün değerli hocalarımızı alıyoruz. Bizde hocalar iki kısma ayrılıyor. Bir profesyonel, bir de onların yanına üniversiteyi yeni bitirmiş ve hala üniversite okuyan gençlerimizi adapte ediyoruz. İkili çalışma ile ortaya profesyonel bir ekip çıkıyor. Tekvando ve karatede milli hocalarımız var. Basketbol hocamız çok değerli bir hocamız. Türkiye'de her gün yüzlerce kulüp açılıyor ve kısa sürede kapanıyor. Bizim sistemimiz temelleri sağlam atıp, çocuklara spor alışkanlığını edinip ondan sonra profesyonelliğe geçişi başlayacağız. İlk olarak sistemi kurup ondan sonra kulüpleşmeye geçmek istedik. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Bundan sonra ki evrede inşallah kulübümüzü kurup orada yetiştirdiğimiz sporcuları kulüplere, oradan da milli takımlara yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.