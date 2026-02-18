Haberler

Mbappe'nin Prestianni'nin gözlerinin içine baka baka defalarca küfrettiği görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
Real Madridli futbolcu Kylian Mbappe'nin Vinicius Junior'a yapılan ırkçılık sonrasında Gianluca Prestianni'nin yanına giderek yüzüne karşı defalarca küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı.

  • Kylian Mbappe, Gianluca Prestianni'ye yüzüne karşı defalarca 'Sen ırkçı bir p**sin!' dedi.
  • Vinicius Junior, Gianluca Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini ifade etti.
  • Benfica taraftarları, Vinicius Junior'a yönelik ırkçı tezahüratlar nedeniyle maç durduruldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile Real Madrid'in karşı karşıya geldiği müsabakaya ırkçı tezahürat skandalı damga vurdu.

VINICIUS JUNIOR'A IRKÇI SALDIRI

Real Madrid, Vinicius Junior'ın 51. dakikada sol çaprazdan harika vuruşuyla Portekiz deplasmanında 1-0 öne geçti. Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç yaptığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Bu anlarda Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.

"MAYMUN DEDİ"

Sahaya geri dönen Vinicius Jr, bu kez de hakemin yanına doğru koşarak Benficalı futbolcu Gianluca Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini ifade etti.

MBAPPE'DEN PRESTIANNI'YE DEFALARCA KÜFÜR

Vinicius Junior'ın takım arkadaşı olan Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin yaşanan olayların ardından 20 yaşındaki Arjantinli oyuncu Gianluca Prestianni'nin yanına giderek yüzüne karşı defalarca küfür ettiği görüntüler ortaya çıktı. Mbappe'nin genç oyuncuya defalarca ''Sen ırkçı bir p**sin!'' dediği görüldü. Prestianni ise bu anlarda Mbappe'ye cevap vermedi.

Fadıl Aslan
