Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti
Real Madridli futbolcu Kylian Mbappe'nin hissedarı olduğu Fransa 3. Lig ekibi Caen'de teknik direktörlük görevine RAMS Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy getirildi.

  • Fransa 3. Lig takımı Caen, eski RAMS Başakşehir futbolcusu Gael Clichy'yi teknik direktör olarak atadı.
  • Gael Clichy, RAMS Başakşehir'de 113 maçta 3 gol ve 13 asist yaptı ve Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
  • Kylian Mbappe, Caen takımının hissedarıdır.

CLICHY, CAEN'İN BAŞINA GEÇTİ

Fransız ekibi Caen, RAMS Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy'i teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Stade Malherbe Caen, profesyonel takımın başına Gaël Clichy'nin getirildiğini açıklar. Eski bir Fransa Milli Takımı oyuncusu olarak kulübümüze üst düzey tecrübe, modern futbol anlayışı ve günlük çalışma disiplinini taşıyacaktır.' denildi.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Futbolculuk kariyerinde RAMS Başakşehir dışında Arsenal ve Manchester City gibi önemli takımların formasını giyen Clichy, Türkiye'de çıktığı 113 maçta 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, takımıyla Süper Lig şampiyonluğu da yaşamayı başardı.

