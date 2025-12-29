Mbappe'nin hissedarı olduğu takımın başına Süper Lig'in eski yıldızı geçti
Real Madridli futbolcu Kylian Mbappe'nin hissedarı olduğu Fransa 3. Lig ekibi Caen'de teknik direktörlük görevine RAMS Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy getirildi.
Real Madridli futbolcu Kylian Mbappe'nin hissedarı olduğu Fransa 3. Lig ekibi Caen, teknik direktörlük görevine tanıdık bir ismi getirdi.
CLICHY, CAEN'İN BAŞINA GEÇTİ
Fransız ekibi Caen, RAMS Başakşehir'in eski futbolcusu Gael Clichy'i teknik direktörlük görevine getirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Stade Malherbe Caen, profesyonel takımın başına Gaël Clichy'nin getirildiğini açıklar. Eski bir Fransa Milli Takımı oyuncusu olarak kulübümüze üst düzey tecrübe, modern futbol anlayışı ve günlük çalışma disiplinini taşıyacaktır.' denildi.
SÜPER LİG PERFORMANSI
Futbolculuk kariyerinde RAMS Başakşehir dışında Arsenal ve Manchester City gibi önemli takımların formasını giyen Clichy, Türkiye'de çıktığı 113 maçta 3 gol ve 13 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim, takımıyla Süper Lig şampiyonluğu da yaşamayı başardı.