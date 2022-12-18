Mbappe çıldırmış olmalı! 97 saniyede finalin kaderini değiştirdi

Dünya Kupası'nda Kylian Mbappe fırtınası esti. 2018'de şampiyon olan Mbappe, 2022'ye de damga vurdu. Arjantin'in 2-0 üstün götürdüğü maçta Kylian Mbappe sahneye çıkıp her şeyi değiştirdi.

SADECE 97 SANİYEDE

80'de kazanılan penaltıyı gole çeviren Mbappe, 81'de bir kez daha sahneye çıktı. Mbappe attığı gollerle maçı kaybetmek üzere olan Fransa'yı tekrar hayata döndürdü. Maç 2-0'dan 2-2'ye geldi.

RONALDO'DAN SONRA İLK

Opta'daki istatistiğe göre; Ronaldo'dan (2002) bu yana bir Dünya Kupası finalinde iki gol atan ilk oyuncu olan Kylian Mbappe'nin, Arjantin filelerine gönderdiği iki gol arasında sadece 97 saniye vardı. 7 maçta 7 gol atan Mbappe, Ronaldo'dan (2002'de 8 gol) bu yana tek turnuvada en fazla gol kaydeden isim oldu.