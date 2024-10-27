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Maximiles Black The Bodrum Cup 36. Yılında Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Maximiles Black The Bodrum Cup 36. Yılında Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu
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Türkiye'nin en önemli sürdürülebilirlik etkinliklerinden biri olan Maximiles Black The Bodrum Cup, 100 yelkenli ve 15 bin katılımcıyla Bodrum'da gerçekleştirildi. Yarış, ekonomi, çevre koruma ve sağlık gibi alanlarda geniş ilgi gördü. Şampiyonlar ödüllerini alırken, tüm gelirler çeşitli vakıflara bağışlandı.

Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki en önemli etkinliklerinden Maximiles Black The Bodrum Cup, 36. yılında da kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 'Kazanmaya Yelken Aç' temasıyla düzenlenen yarışlarda, şampiyonlar ödüllerini aldı.

100'e yakın yelkenli ve 15 bini aşkın katılımcıyla bu yıl 21-26 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Maximiles Black The Bodrum Cup, Bodrum'da deniz festivaline dönüştü. Ekonomi, çevre koruma, sağlık ve sosyal sorumluluk alanlarında düzenlenen etkinlikler geniş ilgi gördü. Bu yıl ilk kez Youtube ve Instagram'da Edhem Dirvana'nın yönettiği canlı yayınlarla yarış heyecanı küresel çapta izleyicilere ulaştı. Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, The Bodrum Cup'ın küresel pazarda daha fazla tanıtılacağını belirtti. Uysal, "The Bodrum Cup'ı dünyaya açarak Bodrum turizmine katkıyı artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle ise, The Bodrum Cup'ın destekçileri arasında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Lüle, "Maximiles Black 36. The Bodrum Cup'la yelken sporunun yaygınlaşmasına ve denizlerin korunmasına katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

OPET Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ayşenur Aydın ise Akdeniz'in en büyük festivali olan The Bodrum Cup'a altı yıldır destek verdiklerini belirtti. Yarış boyunca Bodrum'un doğal güzelliklerinin gözler önüne serildiğini ifade eden Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılına da vurgu yaparak tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Yarışta, Maximiles Black The Bodrum Cup Genel Şampiyonu - Gara Poşet, The Bodrum Cup Challenge Kupası - Daima, 36. Yıl Özel Kupası - Sallyna, Opet Cruiser Kupası - Anadolu Hayat Emeklilik Pupa, Bodrum'un En Hızlısı (12 mil) - Sallyna oldu.

Ödül töreninin sonunda sahneye çıkan Mert Demir, tüm katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Geceden elde edilen tüm gelir Bodrum Sağlık Vakfı, Türk Eğitim Vakfı ve Deniz Arama Kurtarma Vakfı'na bağışlanacak.

Bodrum'un deniz turizmini küresel boyuta taşıyan Maximiles Black The Bodrum Cup, bu yıl da heyecanı ve görkemiyle hafızalarda yer etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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