Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları Başladı

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlamak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yeri Yunanistan'ın Selanik kentinden başlayan Maximiles Black 35. The Bodrum Cup Yelken Yarışları'na katılan tekneler Bodrum'a ulaştı.

Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle önceki yıllardan farklı olarak Selanik ve İstanbul rotalarının da dahil edildiği yarışlarda, Kuşadası-Yalıkavak etabının tamamlayan tekneler görkemli şekilde karşılandı.

Yalıkavak Marina'nın ev sahipliğinde ağırlanan tekneler ve yarışçılar, 16-21 Ekim arasında gerçekleşecek Bodrum yarışından önce dinlenme fırsatı buldu.

Yarın akşam kampana töreniyle başlayacak ve 17-21 Ekim'de gerçekleştirilecek Bodrum etabında ise yarışmacılar, Bodrum Limanı'ndan başlayarak Çökertme ve Kissebükü'ne uzanıp, Bodrum'da tamamlanacak rotada mücadele edecek.

Kazananların kupaları ise 21 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek törenle verilecek.