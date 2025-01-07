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Mauro Icardi, Wanda Nara'ya yüz vermedi

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Mauro Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante ile ayrılan ve Arjantinli yıldızı yeniden takibe alarak birlikte olan fotoğraflarını yeniden sosyal medya hesabına yükleyen Wanda Nara'nın Icardi ile yeniden bir araya gelmek istediği ancak tecrübeli futbolcunun bunu reddettiği iddia edildi.

Mauro Icardi ile boşanma aşmasında olduğu eşi Wanda Nara, gündemden düşmüyor. Özel hayatlarıyla ilgili her hareketi olay olan ikili hakkında Arjantin'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

WANDA, BARIŞMAK İSTEDİ

Arjantin basınında yer alan habere göre; L-Gante ile ayrılan ve Mauro Icardi'yi yeniden takibe alarak birlikte olan fotoğraflarını yeniden sosyal medya hesabına yükleyen Wanda Nara, Icardi ile yeniden bir araya gelmek istedi.

ICARDI REDDETTİ

Mauro Icardi'nin ise Wanda Nara'nın bu isteğini kabul etmediği ifade edildi. Wanda Nara'nın, ailesini özlediğini söylediği, Icardi'nin ise, "Bunu daha önce düşünmeliydin" diyerek Nara'yı geri çevirdiği kaydedildi.

ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ YOK

Haberde Mauro Icardi'nin, Wanda'nın kendisini küçük düşürene kadar birlikte olmak adına her şeyi yaptığı ve Arjantinli golcünün artık, "Geri dönemeyeceğiniz nokta vardır" düşüncesinde olduğu kaydedildi.

Mauro Icardi, Wanda Nara'ya yüz vermedi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVlkn Shn:

WAN’da nın köpeği bu adam yok yüz vermemiş balon haber içi boş ğezevenk in en önde gideni ıcardi

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bende diyordum wanda nara icardi haberi hayret yok derken yine çıkmış

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıVeli Kaymakyemez:

sıra kimde?

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