Mauro Icardi, Wanda Nara'ya yüz vermedi

Mauro Icardi ile boşanma aşmasında olduğu eşi Wanda Nara, gündemden düşmüyor. Özel hayatlarıyla ilgili her hareketi olay olan ikili hakkında Arjantin'den çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

WANDA, BARIŞMAK İSTEDİ

Arjantin basınında yer alan habere göre; L-Gante ile ayrılan ve Mauro Icardi'yi yeniden takibe alarak birlikte olan fotoğraflarını yeniden sosyal medya hesabına yükleyen Wanda Nara, Icardi ile yeniden bir araya gelmek istedi.

ICARDI REDDETTİ

Mauro Icardi'nin ise Wanda Nara'nın bu isteğini kabul etmediği ifade edildi. Wanda Nara'nın, ailesini özlediğini söylediği, Icardi'nin ise, "Bunu daha önce düşünmeliydin" diyerek Nara'yı geri çevirdiği kaydedildi.

ARTIK GERİ DÖNÜŞÜ YOK

Haberde Mauro Icardi'nin, Wanda'nın kendisini küçük düşürene kadar birlikte olmak adına her şeyi yaptığı ve Arjantinli golcünün artık, "Geri dönemeyeceğiniz nokta vardır" düşüncesinde olduğu kaydedildi.