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Mauro Icardi'nin ameliyat olacağı yer ve tarih belli oldu

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, çapraz bağ sakatlığı yaşayan Mauro Icardi'nin pazartesi günü Arjantin'de ameliyat olacağını duyurdu. Icardi'ye ameliyatı İstanbul'da yapabileceklerini aktardıklarını söyleyen İnce, "Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik" dedi.

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi başta olmak üzere sakat futbolcuların son durumu hakkından basın açıklamalarda bulundu. İnce Icardi'nin ameliyat olacağı yeri ve tarihi de duyurdu.

PAZARTESİ GÜNÜ ARJANTİN'DE AMELİYAT OLACAK

Yener İnce, Mauro Icardi ile ilgili, "Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. 2.5-3 haftalık süreci ön hazırlıkla geçirecekti. Sonra ameliyat ile ilgili karar verecekti. Sosyal ve ailesel sebeplerle Arjantin'de. Hazırlık sürecini orada geçirdik. Rehabilitasyon aşamasında aksaklık yaşamama adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi orada olacak. Hangi klinikte olacağına karar verdik. Pazartesi ameliyatı yapılacak" dedi.

REHABİLİTASYONU AKSAMASIN DİYE ARJANTİN TERCİH EDİLDİ

İnce, Icardi ile ilgili sözlerine, "Mauro'ya isterse İstanbul'da isterse dünyanın herhangi bir yerinde bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Burada olmak istediğini söyledi ama ailesel sebepler ve sosyal sebepler nedeniyle rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesini istedik. Ameliyattan sonra rehabilitasyonun aksamaması adına ameliyatın orada gerçekleşmesine karar verdik" diye devam etti.

KAAN VE JAKOBS'UN DURUMU

Yener İnce, son olarak, "Ismail Jakobs ve Kaan'ın tedavileri devam ediyor. Jakobs maçta bizimle olacak. Kaan'ın tedavisi devam edecek. Onların dışında bir sakatlık yaşamadan maçı kazanarak İstanbul'a döneriz." sözlerini sarf etti.

Mauro Icardi'nin ameliyat olacağı yer ve tarih belli oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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