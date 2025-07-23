Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti

Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun zamandı forma giyemeyen Mauro Icardi, kendisine yapılan kilo eleştirilerine sosyal medyadan cevap verdi. Yıldız oyuncu, yaptığı paylaşımda kilolu olmadığını vurgulayarak son fiziksel görünümünü paylaştı.

Süper Lig devi Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ederken, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'den olay yaratacak bir paylaşım geldi.

KİLOSUNU ELEŞTİRENLERLE DALGA GEÇTİ

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, kendisini kilo aldığı yönünde eleştirenlerle adeta dalga geçti.

Yıldız futbolcu, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaşarak"7 ay futboldan uzak kaldıktan sonra, nefret edenler için beklenti böyle" diyerek üzerinde oynanmış bir fotoğrafı paylaştı. Icardi, bu paylaşımının ardından aynanın karşısında çekilmiş gerçek görüntüsünü paylaştı ve 'Bu da gerçekler' ifadelerini kullandı.

İşte Icardi'nin o paylaşımları;

Mauro Icardi kilosunu eleştirenlerle dalga geçti

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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