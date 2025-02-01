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Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

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UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi, İstanbul'a dönüş yaptı. Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi bu akşam saatlerinde İstanbul'a döndü.

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

ICARDİ, İSTANBUL'A SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve sezonu kapattığı açıklanan Mauro Icardi İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne inen Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı

TEDAVİSİNE TÜRKİYE'DE DEVAM EDECEK

Ülkesinde ameliyat olan 31 yaşındaki Arjantinli golcü tedavisine Türkiye'de devam edecek. Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği henüz bilinmiyor.

Icardi İstanbul'a döndü, herkes yanındaki güzele baktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

bundan baska isiniz yokmu

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Haber YorumlarıAbdullah Kalkan:

Fenerbahçeliler onuda Alır elinden ????

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Haber Yorumlarıilker oymak:

ALLAH'UEKBER ????????

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Haber YorumlarıSerhat Acar:

@L-gante

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

hiç garusuz durmuyo heruf

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