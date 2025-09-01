Mauro Icardi'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Mauro Icardi'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu paylaşımı
Güncelleme:
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Henüz 4 yıldızı kazanamadılar, 5 yıldızla övünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

4 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Portekiz'in Benfica Kulübü ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

ICARDI'DEN OLAY YARATACAK PAYLAŞIM

Bu transfer üzerine Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe'nin yıldız sayısına gönderme yaparak,"Henüz 4 yıldızı kazanamadılar, 5 yıldızla övünüyorlar." sözlerini sarf etti. Bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem oldu.

İşte o paylaşım;

Mauro Icardi'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Keremin bahsettigi gsde olmayan seref tam olarak bu.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞükrü Polat:

Konuştu bamya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
