Mauro Icardi'den olay yaratacak Kerem Aktürkoğlu paylaşımı

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

4 YILLIK ANLAŞMA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun kalıcı transferi için Portekiz'in Benfica Kulübü ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

ICARDI'DEN OLAY YARATACAK PAYLAŞIM

Bu transfer üzerine Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medya hesabından paylaştı. Arjantinli oyuncu, Fenerbahçe'nin yıldız sayısına gönderme yaparak,"Henüz 4 yıldızı kazanamadılar, 5 yıldızla övünüyorlar." sözlerini sarf etti. Bu paylaşım kısa süre içerisinde gündem oldu.

İşte o paylaşım;