Mauro Icardi'den kriz çıkaran paylaşım

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi, gündemden düşmüyor.

DERBİ SONRASI SOLUĞU YURT DIŞINDA ALDI

Beşiktaş derbisinden önce takımla ısınmaya çıkmayan Mauro Icardi, derbinin ardından içinde bulunduğumuz milli arada yurt dışına çıktı. Icardi, sosyal medya hesabından Madrid'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;

TARAFTARLARDAN ICARDI ELEŞTİRİSİ

Arjantinli futbolcunun bu paylaşımı taraftarların tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren bazı taraftarlar, Icardi'nin fazla kilolalarının olduğunu, fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve milli arada ekstra çalışması gerektiğini savundu. Yapılan yorumlarda taraftarlar, Icardi'nin gezi amaçlı yurt dışına gitmesini eleştirerek tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan Icardi, rakip kalelere şu ana kadar 5 gol kaydetti. Icardi'nin kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.