Mauro Icardi'den kriz çıkaran paylaşım

Mauro Icardi'den kriz çıkaran paylaşım
Güncelleme:
Mauro Icardi'den kriz çıkaran paylaşım
Galatasaray'da fazla kilolarıyla gündemde olan ve yeni sezona hazır giremeyen Mauro Icardi, Madrid'den fotoğraf paylaştı. Icardi'nin milli arada yurt dışına giderek sosyal medyadan paylaşım yapması taraftarlardan tepki topladı.

Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen 32 yaşındaki Arjantinli golcü Mauro Icardi, gündemden düşmüyor.

DERBİ SONRASI SOLUĞU YURT DIŞINDA ALDI

Beşiktaş derbisinden önce takımla ısınmaya çıkmayan Mauro Icardi, derbinin ardından içinde bulunduğumuz milli arada yurt dışına çıktı. Icardi, sosyal medya hesabından Madrid'de olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;

TARAFTARLARDAN ICARDI ELEŞTİRİSİ

Arjantinli futbolcunun bu paylaşımı taraftarların tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı takıma gönül veren bazı taraftarlar, Icardi'nin fazla kilolalarının olduğunu, fiziksel olarak henüz hazır olmadığını ve milli arada ekstra çalışması gerektiğini savundu. Yapılan yorumlarda taraftarlar, Icardi'nin gezi amaçlı yurt dışına gitmesini eleştirerek tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları;

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan Icardi, rakip kalelere şu ana kadar 5 gol kaydetti. Icardi'nin kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (5)

gerceklerinsesi:

Bu adam topçu mu magazinci mi manken mi ne ben hic anlamadim

24
1
yanıtYanıtla
t9tjh5kb2y:

koskoca kulüp iki gol atacak diye bu adamın çiftligi oldu

16
0
yanıtYanıtla
Levent Şahin:

bir haber izlemek için onca reklam izletiyorsunuz yazıklar olsun siliyorum bu uygulamayı

9
0
yanıtYanıtla
r58w6gm9nj:

haberler.com reklam yayınlamayı bırak. saçma sapan bir uygulama bu. görevin haber sunmak. reklam değil

3
0
yanıtYanıtla
Sabri:

yolcu buda artık heralde gitme zamanı geldi bu yabancılar böyle işte çoğu gelirler işleri bitince işlerine gelmeyen bksey olunca çok rahat hareket ederler umurlarinda degildir bizimkiler yapsa kıyamet kopar

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
