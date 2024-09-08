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Taraftarlar tedirgin! Mauro Icardi'den kafaları karıştıran paylaşım

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7 Eylül 2022'de Galatasaray'a imza atan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübe sarı-kırmızılı takıma imza atışının ikinci yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Taraftarlara teşekkür eden Icardi'nin paylaşımında "Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum" dikkat çekti. Bazı taraftalar ise bu paylaşımı Osimhen transferi sonra bir mesaj olarak nitelendirdi.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübe imza atmasının ikinci yılına özel bir paylaşımda bulundu.

"MİNNETTARLIK HİSSETMEKTEN KENDİMİ ALAMIYORUM"

Mauro Icardi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"7 Eylül 2022... İki yıl önce, zorluklar ve belirsizliklerle dolu, aynı zamanda umut ve hayallerle dolu yeni bir maceraya başladık. Bugün geriye baktığımda başardığımız şeyleri görüyorum ve büyük bir minnettarlık hissetmekten kendimi alamıyorum. Bu yol hepinizin desteği olmadan aynı olmazdı.

Her çaba, her teşvik sözcüğü ve her küçük jest bu noktaya kadar gelmemizi mümkün kıldı. Sadece hedeflerimize ulaşmakla kalmadık, aynı zamanda bir ekip ve birey olarak da büyüdük. Bu nedenle, bu yolculuğun bir parçası olan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Sizler bu başarıda temel bir dayanak oldunuz.

"GELECEK BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR"

Gelecek belirsizliğini koruyor, ancak sizin gibi insanlar yanımdayken önümüze çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğimizi biliyorum. Bağlılığınız ve tüm çabalarınız için tüm kalbimle teşekkür ederim.

2 yıldan beri Galatasaray denen bu büyük ailenin bir parçasıyım ve bu duyguyu sonsuza kadar dünyanın her köşesine taşıyacağım ve temsil edeceğim. Böylece küçük ve büyük 'Aslanlar' Türkiye'nin en iyi takımıyla gurur duyacaklar.

Gerisi Tarih."

OSİMHEN MESAJI MI?

Tecrübeli golcünün bu paylaşımını manidar bulan bazı Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı takımın Victor Osimhen transferi sonrası bir mesaj olarak değerlendirdi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

Veysel null:

Seni çok sevdik, çok seviyoruz ve çok seveceğiz. Gönlümüzde öyle büyük bir taht kurdun ki Drogba dan Sneijder den daha çok sevdik seni. Bugün baktığımızda Sneijder ve Drogba yı yıllar geçmesine rağmen nasıl hala sevgiyle hatırlıyorsak seni çok daha büyük bir sevgiyle hatırlayacağız yıllar geçse dahi....

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Gökhan Tuna:

Osimheninde ne kadar faydalı olacağına bakacağız artık kanat oyuncuları iyi olduktan sonra osimhenin yapacağını icardide yapar zaten hemde fazlasıyla gereksiz transfer olabilir ama yinede şaşırtır inşallah bizleri

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