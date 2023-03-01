Mauro Icardi'den herkesin ağzını açık bırakan Wanda Nara paylaşımı! Apar topar sildi

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi bir süredir ayrı olduğu eşi Wanda Nara ile barıştı. Sosyal medya hesabından önce Nara'nın üstsüz pozunu paylaşan Arjantinli yıldız, ardından bu gönderiyi sildi ve ilişkilerinin 10. yılını kutlayan bir metin paylaştı.

Hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara ile bir ayrılıp bir barışan Mauro Icardi, son Instagram paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

İLİŞKİLERİNİN 10. YILINI KUTLADI

Wanda Nara ile barıştıklarını bir kez daha ilan eden Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ilişkilerinin 10. yılını kutlayan fotoğraf ve mesaj paylaştı. İlk önce Nara'nın üstüz pozunu paylaşan Icardi, daha sonra bu paylaşımını sildi.

"BİRÇOK SOYTARIYI ALT ETTİK"

Icardi yaptığı paylaşımda, "O benim karım, tek aşkım, bu yaşam alemindeki kraliçem ve kızlarımın annesi, seni seviyorum. Kıskançlığa, kötü hislere ve kötü sözlere karşı savaşın nelere mal olduğunu ve böyle bir aşka sahip olmak için kendimizden neler verdiğimizi yalnızca bizim bildiğimiz bu trene binmek isteyen birçok soytarıyı alt ettik. Bugün olduğumuz şey olduk. Seni seviyorum ve hayatım boyunca seveceğim güzel kraliçem!" ifadelerini kullandı.