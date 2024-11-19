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Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

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Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Mauro Icardi'den sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Arjantinli yıldızın bu paylaşımı sahalara daha çabuk döneceği şeklinde yorumlandı.

Galatasaray'da çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmasına rağmen, son bölüme yetişmek isteyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

TARAFTARLARI HEYECANLANDIRDI

Tecrübeli golcü, sosyal medya hesabından, Metin Oktay selamı verdiği bir fotoğrafını paylaştı. Icardi, bu paylaşımında, "Yakında... Uzakta olan burada olacak" açıklaması yaptı. Icardi, bu paylaşımında ayrıca aslan ve kum saati emojileri de kullandı. Mauro Icardi'nin sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı ve beklenenden daha hızlı bir şekilde sahalara döneceği şeklinde yorumlandı.

Mauro Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel;

Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım

SEZON PERFORMANSI

Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık öncesinde bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maçta süre buldu. 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 6 gol attı ve 2 asist yaptı. Yıldız golcünün sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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