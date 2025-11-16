Haberler

Marmaris Ultra Trail 2023'te Dereceye Girenler Belli Oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail etkinliği, 15 ülkeden 1226 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren yarışlar farklı parkurlarda kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail sona erdi.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" sloganıyla düzenlenen organizasyon, 100K, 70K, 48K, 30K, 16K ve 5K olmak üzere altı parkurda gerçekleştirildi.

Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na Akdeniz'in büyüleyici manzaraları eşliğinde kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinliğe, 15 ülkeden 1226 sporcu katıldı.

Etkinlikte kategorilerine göre dereceye giren isimler şu şekilde:

100K Erkekler

1- Mehmet Soytürk (Türkiye)

2- Igor Koromyslov (Rusya)

3- Erman Denk (Türkiye)

-100K Kadınlar

1- Doğa Canik (Türkiye)

70K Erkekler

1- Mehmet Zeki Sarı (Türkiye)

2- Şakir Atmaca (Türkiye)

3- Ergün Kızılaslan (Türkiye)

70K Kadınlar

1- Elena Töreli (Türkiye)

2- Filiz Yeni (Türkiye)

3- Nurten Erbek (Türkiye)

-48K Erkekler

1- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye)

2- Necati Aktaş (Türkiye)

3- Aleksei Ivanov (İsveç)

-48K Kadınlar

1- Aleksandra Poliakova (Rusya)

2- Beyza Güzel (Türkiye)

3- Gülşen Çerçi (Türkiye)

-30K Erkekler

1- Üzeyir Söylemez (Türkiye)

2- Halil İbrahim Güneş (Türkiye)

3- Emre Kartal (Türkiye)

30K Kadınlar

1- Fatma Taş (Türkiye)

2- Nina Bychkov (Türkiye)

3- Daria Boichuk (Türkiye)

16K Erkekler

1- Mustafa Çınar (Türkiye)

2- Hacı Sebahattin Çavga (Türkiye)

3- Mehmet Aydıngör (Türkiye)

-16K Kadınlar

1- Esen Cıvlan (Türkiye)

2- Gülce Çelik (Türkiye)

3- Çağla Elmas (Türkiye)

5K Erkekler

1- Hacı Sebahattin Çavga (Türkiye)

2- Ababekir Karanal (Türkiye)

3- Mehmet Aydıngör (Türkiye)

5K Kadınlar

1- Fatma Taş (Türkiye)

2- Aliye Ayta (Türkiye)

3- Tuğba Koç (Türkiye)

Yarışların ardından dereceye girenlere, protokol üyelerince ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Spor
