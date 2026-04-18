Marmaris'te "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" heyecanı başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 'Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail' patika koşusuna 462 sporcu katıldı. Yarışmada farklı mesafelerde dereceye girmek için birçok sporcu mücadele etti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de etkinlikte yer aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail" patika koşusu, yerli ve yabancı 462 sporcunun katılımıyla start aldı.

Atatürk Meydanı'ndan başlayan organizasyonda sporcular, 100, 70, 48, 30, 16 ve 5 kilometre kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti.

Marmaris sahilinden hareket eden koşucular, Karya yolları, İçmeler, Turunç ve Kumlubük sahillerinin yanı sıra Amos Antik Kenti, Gebre Kilisesi ve Turgut Şelalesi gibi tarihi ve doğal rotaları geçerek finiş noktasına ulaşmaya çalışıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci de yarıştı

Organizasyonun 16 kilometre kategorisinde yarışan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, parkuru 1 saat 44 dakika 42 saniyelik derecesiyle 19. sırada tamamladı.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Mandalinci, Marmaris'in doğasında yüzlerce sporcuyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkati çeken Mandalinci, "Yerel yöneticiler olarak gençlerimizin sporla buluşmasını sağlamalı, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutacak olanaklar yaratmalıyız. Marmaris'te hafta sonu tam bir spor şenliği yaşanıyor." dedi.

Yarışların ilk gününde genel klasmanda dereceye giren isimler şu şekilde:

70 kilometre erkekler

1- Osman Vatansever

2- Adem Yavuz

3- Anton Kavtasev

70 kilometre kadınlar

1- Nurten Erbek

2- Alev Karadağ

48 kilometre erkekler

1- Özer Yıldız

2- Buğra Dağdeviren

3- Çağrı Atilla

48 kilometre kadınlar

1- Beyza Gürel

2- Aliye Ayta

3- Gizem Kahyalar

30 kilometre erkekler

1- Mirsad Ulaş Akbaş

2- Uğur Barlas Kazancı

3- Mert Gündoğdu

30 kilometre kadınlar

1- İrina Kantsyreva

2- Hafsa Zeynep Kabasakal

3- Elif Çisil Mayalı

-16 kilometre erkekler

1- Muhammet Sadık Seydioğlu

2- Ababekir Karanal

3- Gökhan Gündoğan

-16 kilometre kadınlar

1- Merve Suğra Öztürk

2- Ninan Bychkov

3- Esen Cıvlan

Etkinlik, yarın gerçekleştirilecek 5 kilometre "Anadolu Sigorta Marmaris Rookie Trail" yarışının ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor

Yavaş, Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zaman geçiyor
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinin kan kaybı sürüyor

Nazar değdi!
Ataşehir Belediyesi’ne operasyondan yeni detaylar: Alışveriş kartları şoförün evinden çıktı

Operasyondan yeni detaylar: Şoförün evinden çıkanlara bakın
FBI Direktörü hakkında çarpıcı iddialar

ABD istihbaratının teslim edildiği isim ile ilgili iddialar çok vahim

16 yaşındaki milli sporcu Feyza'nın şüpheli ölümü

Kayıp milli sporcunun şüpheli ölümü! Korkunç halde bulundu