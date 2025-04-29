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Marmaris'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası İkinci Günü Geride Bıraktı

Marmaris'te Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası İkinci Günü Geride Bıraktı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nın ikinci gün yarışları tamamlandı. Türkiye ve 9 farklı ülkeden 19 yelkenli yat ve 170 sporcu mücadele ediyor. Şampiyona 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl ikinci kez düzenlenen Uluslararası Akdeniz Yat Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MİYC) organize ettiği şampiyonaya, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, İsviçre, Letonya, Belarus, Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Estonya ve Azerbaycan'dan 19 yelkenli yat ile 170 sporcu mücadele ediyor.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci gün yarışları öncesinde antrenman turları yaptı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre belirlediği parkurda, yatlar sınıflarına göre start aldı.

ORC-1, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıfında yarışan yatlar, ikinci gün yarışlarında koy içinde iki yarış gerçekleştirdi. Üçüncü yarış, başladıktan bir süre sonra rüzgar yönündeki değişiklik nedeniyle hakem heyeti tarafından abandone (yarıda bırakıldı) edildi.

Şampiyona, 2 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Organizasyonun ikinci gününün sonunda genel klasmanda sınıflarına göre ilk üçe giren yatlar ve dümencileri şöyle:

ORC-A

1- Brozex (Sergei Musikhin)

2- Magic Twelve (Maksim Taranov)

3- Frogfoot (Sergei Bryuzga)

ORC-B

1- Rossko Racer (Timofey Zhbankov)

2- Courier Du Coeur (Andrey Arbuzov)

3- Mad X-Code Zero (Burak Cora)

ORC-C

1- Wizard (Pavel Karachov)

2- Jason (Denis Shari)

3- You Too (Vasil Echin)

ORC-D

1- Aleksandriya (İlya Strakh)

2- İvana (Aleksei Brunov)

3- Stormy (Tunca Çalışkan)

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Spor
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