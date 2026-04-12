Marmaris'te "Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası" düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen 'Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası', yoğun katılımla tamamlandı. Turnuvada 16 karma takım mücadele etti ve plaketler Kaymakam Nurullah Kaya tarafından takdim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, otizm spektrum bozukluğuna dikkati çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen "Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası" sona erdi.

Marmaris Tenis Akademisi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda, kadın ve erkek sporculardan oluşan 16 karma takım mücadele etti.

İki set üzerinden oynanan müsabakalarda, setlerde eşitlik bozulmaması durumunda galibi belirlemek için "10'lu tie-break" sistemi uygulandı.

Turnuvayı yerinde takip eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, sporcu ve vatandaşlarla bir araya geldi. Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren ilk 4 takıma plaketleri Kaymakam Kaya tarafından takdim edildi.

Otizmli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Kaya, "Sporun birleştirici gücüyle toplumsal dayanışmayı pekiştiren bu tür anlamlı organizasyonlar, farkındalık oluşturmak adına büyük önem taşıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Katılımın ücretsiz olduğu turnuva, madalya töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
