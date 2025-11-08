Haberler

Marmaris Ortaokulu'nun Spor Salonu Yenilendi

Marmaris Ortaokulu'nun Spor Salonu Yenilendi
Güncelleme:
Marmaris Ticaret Odası öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle yenilenen spor salonu, öğrencilerin daha modern ve güvenli bir ortamda spor yapabilmesi için hizmete açıldı. Tadilat sürecinde yapılan iyileştirmelerle salon, pek çok okul etkinliğine ev sahipliği yapabilecek duruma getirildi.

Marmaris'te bulunan okulun salonu, Marmaris Ticaret Odası öncülüğünde oda üyesi hayırseverlerin de desteğiyle zemin kaplaması ile birlikte içi tamamen yenilenerek öğrencilerin kullanımına açıldı.

Marmaris Ortaokulu'nun spor salonu, Marmaris Ticaret Odası'nın (MTO) öncülüğünde yürütülen tadilat ve yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştu. Spor salonunun zemini, iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma sistemleri, koruyucu duvar minderi, pota ve çemberleri ile tamamen yenilenerek öğrencilerin yıl boyunca güvenli, konforlu ve çağdaş bir ortamda spor yapabilmelerine imkan sağlayacak. Yenileme çalışmaları, Marmaris Ticaret Odası tarafından Marmarisli hayırseverlerin de desteğiyle gerçekleştirildi. MTO Yönetim Kurulu Başkanı S. Mutlu Ayhan, yapılan çalışmanın önemine dikkat çekerek "Eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarının iyileştirilmesi çocuklarımızın gelişimi ve geleceği açısından büyük önem taşıyor. Daha modern ve güvenli salonlar çocuklarımızın spora yönelmesini de teşvik ediyor. Marmaris Ortaokulu spor salonunun tadilat ve yenileme sürecinde destek veren tüm bağışçılarımıza ve okulun yenilenmesinde büyük emeği olan başta Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Görkem İnal ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu tür iş birlikleriyle Marmaris'te dayanışma kültürünü daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Marmaris Ortaokulu Müdürü Hayrettin Gürsoy da spor salonunun yenilenmesi için destek verenlere teşekkür ederek "Salonumuz pek çok kulüp ve öğrenci tarafından kullanılıyor. Eski hali artık kullanılamaz durumdaydı, şimdi gençlerimiz çok daha sağlıklı bir ortamda spor faaliyetlerini gerçekleştirebiliyor. Buna imkan sağlayan başta Marmaris Ticaret Odası olmak üzere oda üyelerine okulumuz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Yenilenen spor salonu, Marmaris Ortaokulu öğrencilerinin yanı sıra ilçedeki çeşitli okul etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek şekilde hizmete açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
