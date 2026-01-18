Marmaris Körfezi'nde yine yelkenler fora oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kış yelken yarışlarının en büyüğü olarak gösterilen ve Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından bu yıl 17.'si düzenlenen Kış Trofesi'nin ilk ayağı tamamlandı.

Altı ayaktan oluşan trofede; Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Türkiye, Rusya, Belarus, Ukrayna, Yunanistan, Norveç, Slovakya, Estonya, Fransa ve Almanya'dan gelen 300'ü aşkın yelken sporcusu, 41 tekneyle Marmaris'in mavi sularında kıyasıya mücadele etti. Kış Trofesi'nin ilk ayağının ilk gününde Marmaris Limanı'ndan ayrılan tekneler, ısınma turlarının ardından Marmaris Körfezi'nde hakem düdüğüyle başlayan iki yarış yaptı. İkinci gün ise daha kuvvetli rüzgar altında start alan tekneler, coğrafi rota üzerinden önce körfez içinde, ardından Turunç ve Karga Kayası etrafından dolaşarak yeniden körfeze döndü. İkinci gün yapılan tek yarışla birlikte, ilk ayakta toplam üç yarış tamamlanmış oldu.

Dereceler ikinci ayakta belli olacak

ORC belgelerinin henüz tamamlanmaması nedeniyle ilk ayağın dereceleri ikinci ayakta netleşecek. Kırmızı, mavi ve pembe olmak üzere üç kategoriye ayrılan 41 tekne arasında dereceye girecek ekipler, 7-8 Şubat tarihlerinde yapılacak Kış Trofesi'nin ikinci ayağında kupalarını alacak.

Bülent Çelik: "Harika bir açılış yaptık"

MIYC Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Çelik, "Harika bir açılış yaptık. 41 tekneyle başladık, 41 kere maşallah diyelim. İlk gün iki güzel yarış yaptık. Bugün rüzgar 15-18 knotlara kadar çıktı. Güzel bir coğrafi rotayla ilk haftayı üç yarışla tamamladık. Zaten planımız buydu ve hepsini gerçekleştirdik. Marmaris rüzgarıyla her zaman güzel sürprizler yapıyor. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Umarım bu yıl 50 teknenin üzerine çıkarak yeni bir rekor kırarız. Sertifikalar tamamlandığında puanlamalar yapılacak ve birincileri ikinci ayakta ödüllendireceğiz" dedi.

Mehmet Nezih Kırbeyi: "Bazı zorluklar yaşadık ama keyifliydi"

İstanbul'dan trofe için Marmaris'e gelen yarışçı Mehmet Nezih Kırbeyi, "Güzel bir organizasyondu. İlk gün iki, ikinci gün ise rüzgarın zaman zaman 16-17 knotlara çıktığı zorlu bir yarış yaptık. Yeni ekip arkadaşlarımız vardı, bazı zorluklar yaşadık ama keyifliydi" şeklinde konuşarak Şubat ayında yapılacak ikinci ayak yarışları için heyecanlı olduğunu belirtti.

Eskişehir'den gelerek yarışan Sema Öztürk ise Marmaris'te yarışmanın ayrı bir keyif olduğunu belirterek, "Yaklaşık beş yıldır yarışıyorum. Çeşme, Bodrum ve Urla'da yarıştım ama Marmaris'in doğası ve denizi bambaşka. Bugün rüzgar çok sertti ama çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

Akdeniz'in en zorlu offshore yarışlarından birinde gruplarında birinci olarak ülkemizi temsil ettiklerini belirterek 'Şimdi kendi evimizde yarışmaya devam ediyoruz' şeklinde konuşan Yelkenci Onur Tok, "Marmaris'te yarışmak her zaman çok özel. Aynı ekiple altı ay boyunca buradayız" dedi.

Yelken yarışlarının tecrübeli ismi yelken eğitmeni ve kaptan Tunca Çalışkan ise ikinci gün rüzgarın etkisini artırdığına dikkat çekerek, "Teknemiz bizim için yeni ama ekibimiz uyumlu. Gruplar henüz netleşmediği için tüm tekneler neredeyse aynı anda start aldı. Muhtemelen haftayı grubumuzda birinci tamamladık" ifadelerini kullandı. - MUĞLA