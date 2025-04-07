Markus Gisdol, Süper Lig devinden aldığı teklifi açıkladı

Son olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'u çalıştıran Alman teknik adam Markus Gisdol kariyer planları ve Süper Lig'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Gisdol, Beşiktaş'tan aldığı teklifi de açıkladı.

"SÜPER LİG HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR"

55 yaşındaki çalıştırıcı HT Spor'a verdiği röportajda, "Buradaki deneyimimiz çok değerliydi bizim için. Çok güzel insanlarla tanıştık. Ligin kalitesi hak ettiği değeri Avrupa'da görmüyor ama bunu değiştirmek mümkün. Genel anlamda buradaki futbol kalitesi hemen görünmüyor. O kadar yol kat edilmiş değil ama çok iyi oyuncular ve hocalar var. Ancak bunu pazarlamak Süper Lig'in büyük ihtiyacı. Türkiye şu anda hak ettiği değeri görmüyor" ifadelerini kullandı.

SAMSUNSPOR'DAN AYRILIŞ SÜRECİ

Samsunspor'dan ayrılış süreciyle ilgili de konuşan Gisdol, "Bizim anlaşmamız sadece takımı oradan kurtarmaktı. Geldiğimden beri uzun vadeli bir plan için gelmemiştik. Ayrılırken de dostça ayrıldık ve herkes yoluna devam etti" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'DE YAPMAK İSTEYECEĞİM SON ŞEY HAKEMLİK"

Süper Lig'deki hakem tartışmalarına değinen Alman çalıştırıcı, "Hakemleri korumak istiyorum çünkü Türkiye'de yapmak isteyeceğim son şey hakemlik. Federasyona ve yetkililere büyük bir iş düşüyor. Bence hakemlere bu kadar yüklenmemek gerekir. Hakemlerin işlerini iyi yapabileceği ortamın oluşması lazım" dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA GÖRÜŞMELER OLDU"

Markus Gisdol, "Beşiktaş'tan teklif aldınız mı?" sorusuna "Beşiktaş'ta görüşmeler oldu. Doğru. Ama başka kulüplerle de oldu. Bu konuda neden oldu ya da olmadıya bakmak istemiyoruz. Bizim için önemli olan gelecekteki proje. İnandığımız bir projeye başlamak istiyoruz. Türkiye'de olursa güzel olur, Avrupa'nın başka yerinde olursa da olur" yanıtını verdi.

"HEDEFİ OLAN BİR PROJE BEKLİYORUZ"

Gisdol ayrıca, "Bizim büyük bir beklentimiz yok. Samsunspor'da olduğu gibi bizi destekleyen bir başkan, bir sportif direktör. Kadro yapısı sağlam olmalı. Hedefli bir kulüp olsun. Antrenman tesislerinin de oyuncu geliştirmeye uygun olması gerekiyor. Hedefi olan bir proje bekliyoruz" açıklamasında bulundu.