Marko Marin: Türkiye'nin genç futbolcuları Avrupa futbolunun geleceği

Eski Trabzonspor futbolcusu Marko Marin, Türk futbolcularının yeteneklerini övdü ve genç oyuncuların gelecekte büyük başarılar elde edeceğine inandığını açıkladı. Marin, Kızılyıldız'ın Antalya kampında Türk futbolunun gelişimi hakkında olumlu görüşlerde bulundu.

Bosna-Hersek asıllı Alman eski futbolcu Marko Marin'in, sportif direktör olarak görev yaptığı Sırbistan Süper Ligi takımlarından Kızılyıldız'ın Antalya kampı devam ediyor. Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konaklayan Kızılyıldız'ın kampı, 16 Ocak'ta sona erecek. Marin, takımının devre arası kampı için yıllardır Antalya'yı tercih ettiğini ve kamp yaptıkları tesiste saha ile hizmet kalitesinden memnun olduklarını dile getirdi.

'TRABZONSPOR TARAFTARINDAN ÇOK ETKİLENDİM'

Chelsea, Sevilla, Fiorentina ve Anderlecht'in ardından bir dönem Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Marko Marin, Antalya kampında UEFA Avrupa Ligi hazırlıklarını sürdürdüklerini, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24 takım arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti. Trabzonspor'da forma giydiği dönemdeki anılarından bahseden Marko Marin, "Trabzonspor'da güzel günler geçirdim. Taraftarından çok etkilendim. Trabzonspor'da oynadığım zamanda hedeflerimizi başaramadık ama sonraki yıllarda Trabzonspor'un başarısından mutlu oldum. Şehrin Trabzonspor için yaşaması çok güzel. Trabzon ve Trabzonspor'u çok güzel anılarla hatırlıyorum. Şota Arveladze ile irtibatım var. Hamsi yemek için Trabzon'a gelmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'TÜRK FUTBOLCULAR ÇOK YETENEKLİ'

Türk futbolu ve Türk futbolcular hakkında görüşlerini belirten Marin, şunları söyledi:

"Türk futbolcularının çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hakan Çalhanoğlu dünya futbolunda büyük etki yarattı, Arda Güler, Real Madrid'de sürekli oynuyor, Kenan Yıldız çok iyi futbolcu. Türkiye'nin genç futbolcularının hem milli takımlarının hem de Avrupa futbolunun geleceği olduğunu düşünüyorum. Türkiye liglerinden Türk futbolcuların Avrupa liglerine transferi çok önemli. Türkiye'nin futbol geleceği çok parlak. Milli takım ve Türkiye'nin genç oyuncuların Türkiye'de, Avrupa'da, dünya futbolunda yıldız gibi parlayacaklarını düşünüyorum."

