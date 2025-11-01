Haberler

Mario Lemina: Galatasaray'ın Başarısı Her Şeyden Önemli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina, bireysel performansından çok takımın kazanmasının önemli olduğunu vurguladı. Trabzonsporlu maçın ardından yaptığı açıklamalarda, galip gelemedikleri için üzüntü duyduğunu belirtti.

GALATASARAY'IN Gabonlu orta sahası Mario Lemina, "Bireysel performansıma bakmıyorum. Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı. Eğer iyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Kötü performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa da yine aynı şekilde. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Gabonlu orta sahası Mario Lemina basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bireysel performanslardan çok önemli olanın Galatasaray olduğunu ifade eden Mario Lemina, "Daha öncede söylediğim gibi bireysel performansıma bakmıyorum. Benim için önemli olan takımın kazanıp kazanmadığı. Eğer iyi performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa ne mutlu bana. Kötü performans gösteriyorsam ve takım kazanıyorsa da yine aynı şekilde. Önemli olan Galatasaray'ın ne yaptığı" diye konuştu.

'BU AKŞAM TEK SEVİNEMEDİĞİM ŞEY KAZANAMADIK VE BERABERE KALDIK'

Paul Onuachu'ya özel olarak hazırlanmadığını dile getiren Gabonlu oyuncu, "Hayır özel olarak ona hazırlanmadım. Sadece kendi gücümü biliyorum. İkili mücadelelerde neler yapabileceğimi biliyorum. Özel bir şey hazırlamadım ona karşı. Takım hazırlığını yaptık. O şekilde sahaya çıktık. Bu akşam tek sevinemediğim şey kazanamadık ve berabere kaldık. Tek mutsuz olduğum nokta bu" sözlerini sarf etti.

'GEÇEN SENEDEN BERİ SAKATLANMADIM'

Fiziksel olarak nasıl hisettiğinin sorulması üzerine 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Sakatlanmamdan korkuyorsunuz muhtemelen. Geçen seneden beri sakatlanmadım. Ayrıca sakatlansam bile de benim yerime geçecek çok iyi oyuncularımız var" ifadelerinde bulundu.

Takımın gol yemediğine değinen Lemina, "Ben gelmeden öncede defansımız iyiydi. İyi bir şekilde de devam ediyorlardı. Şimdi gol yemiyoruz ve bunun devamında da gol atıyoruz. Bu şekilde takım yeniyor. Defansif bir katkı var dersek eğer bu noktada var" dedi.

'ÖNÜMÜZDE ŞAMPİYONLAR LİGİ HAZIRLIKLARI VAR'

Sezon sonu sözleşmesinin bitmesi üzerine ise Mario Lemina, şöyle cevap verdi:

"Şu anda iyi bir takım kurduk. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi hazırlıkları var. Onlara hazırlanacağız. Ondan sonrasını sonra düşüneceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'den Arda için flaş itiraf
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
'Minguzzi' adı için yapılan marka başvurusu reddedildi

"Minguzzi" adı için yapılan skandal başvuru reddedildi
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İşte 1 yılda ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor

18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor
Galatasaray taraftarından Barış Alper Yılmaz'a hem destek hem protesto

Oyundan alındığı esnada tribünler ortalığı birbirine kattı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı

Milli yıldız, başarılması zor bir istatistiğe imza attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.