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Mardin 1969 Spor, Djordje Denic'i kadrosuna kattı

Mardin 1969 Spor, Djordje Denic'i kadrosuna kattı
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TFF 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Sırp orta saha oyuncusu Djordje Denic ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürürken, Sırp orta saha oyuncusu Djordje Denic ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Mardin 1969 Spor Kulübünden yapılan açıklamada, Sırp orta saha oyuncusu Djordje Denic ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Denic'in tecrübesi, karakteri ve oyun kalitesiyle takımın hedeflerine önemli katkı sağlayacağına inanıldığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Djordje Denic ile 2 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Kendisine kırmızı-lacivertli formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" denildi.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkat çeken deneyimli orta saha oyuncusunun, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atarak yeni takımına katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKoray Özkan:

Umarım bu oyuncu takıma gerçekten katkı sağlar, çünkü aileler olarak biz de bu takımın başarısını istiyoruz ve gençlerimiz için iyi bir örnek olması gerekiyor.

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