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Mardin 1969 Spor- Kayserispor maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek

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Mardin 1969 Spor- Kayserispor maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek
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TFF 1. Lig’in 8. Haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasında 20 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in 8. Haftasında Mardin 1969 Spor ile Kayserispor arasında 20 Eylül Pazar günü oynanacak mücadelede hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak.

Kayserispor 1. Lig'in 8. haftasında Mardin 1969 Spor ile Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İzmir Bölgesi Hakemi Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Güner Mumcu Taştan ve Burak Sami Şad yapacak.

Maçın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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