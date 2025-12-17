Haberler

Güzide Gebze Spor: 2-2

Güzide Gebze Spor: 2-2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, Güzide Gebze Spor Kulübü ile 16. hafta maçında 2-2 berabere kalarak grubunda 2. sıraya düştü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden MARDİN 1969 Spor, ligin 16'ıncı hafta maçında konuk ettiği Güzide Gebze Spor Kulübü ile 2-2 berabere kalarak, grubunda 2'inci sıraya düştü.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor, 16'ıncı hafta müsabakasında Kızıltepe İlçe Stadı'nda Güzide Gebze Spor Kulübü'nü konuk etti. Ev sahibi Mardin 1969 Spor, maça İsmail Cengiz, Yalçın Kılınç, İslam Çerioğlu, Şener Kaya, Vural Altan, Erol Akdağ, Serdar Yiğit, Abdullah Aydın, Bünyamin Balat, Doğukan Emeksiz ve Mert Miraç Altıntaş ilk 11 ile çıktı.

Mardin 1969 Spor'da 30'uncu dakikada sakatlanan Erol Akdağ, yerini Enes Erol'e bıraktı. 39'uncu dakikada Mardin Spor, Doğukan Emeksiz'in aşırtma vuruşuyla bulduğu golle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca Mardin 1969 Spor, soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarıya da etkili ve iyi bir oyunla başlayan Mardin 1969 Spor, 61'inci dakikada Abdullah Aydın'ın asistinde kaleciyle karşı karşıya kalarak düzgün bir vuruş yapan Serdar Yiğit'in attığı gol ile farkı ikiye çıkardı.

Bu gole 3 dakika sonra cevap veren Güzide Gebze Spor Kulubü Mutlu Güler'in attığı gol ile farkı 1'e indirerek, durumu 2-1 yaptı. 76'ncı dakikada sakatlanan Mardin 1969 Spor kalecisi İsmail Cengiz, yerini yedek kaleci Azat Kuçkar'a bıraktı. Güzide Gebze Spor Kulübü 90+6'da kazandığı penaltıda Batuhan Altıntaş'ın attığı gol ile durumu 2-2 olarak eşitledi. Penaltının ardından saha kenarında çıkan gerginlik nedeniyle maç bir süre devam edemedi. Mardin Spor taraftarları penaltı kararı nedeniyle hakeme yoğun tepki gösterdi.

Kalan sürede başka gol olmayınca maç 2-2 beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Mardin 1969 Spor, puanını 36'ya çıkardı, ancak grubunda 2'inci sıraya düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı; 5 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Evladının katiline verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi

Evladının katiline verilen cezayı duyunca sinir krizi geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Taraftarı heyecan bastı! Inter'in yıldızı Fenerbahçe Beko'nun maçında görüntülendi

Inter'in yıldızı İstanbul'a geldi, Fenerbahçe tribününde görüntülendi
Kamyon şoförü gazoz şişesindeki antifrizi içmesi sonucu ağır yaralandı

Gazoz sandığı içecek bambaşka bir şey çıktı! Yaşam savaşı veriyor
Kadir Ezildi burnu sargılı fotoğrafıyla korkuttu! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Sargılı paylaşımıyla korkuttu! Mesaj üstüne mesaj yağdı
Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif

Dursun Özbek'ten Icardi'ye reddedemeyeceği teklif
Icardi cephesinden Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt

Galatasaray'ın yıldızından Selahattin Baki'nin iddialarına yanıt
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
title