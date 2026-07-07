Haberler

Mardin 1969 Spor, Dicle Elektrik ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonu için Dicle Elektrik ile forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 2026-2027 sezonunda forma sırt sponsorluğu için Dicle Elektrik ile anlaşma imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında gerçekleştirilen anlaşmayla Dicle Elektrik'in 2026-2027 sezonunda takımın forma sırt sponsoru olacağı belirtildi.

Sponsorluk anlaşmasının kulübün kurumsal yapısına ve hedeflerine katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, "Gerçekleştirilen bu değerli işbirliğinin kulübümüze ve Dicle Elektrik'e hayırlı olmasını diliyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda birlikte nice başarılara imza atmayı temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur
Beştepe'deki görüşme başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler

Beştepe'de Erdoğan ve Trump görüşmesi başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi çok hızlı başladı! Türkiye'den 350 milyon dolarlık imza

Türkiye'nin kaderini değiştirecek yüz milyonlarca dolarlık imza atıldı
AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'ya istifaya çağrısı

AK Parti'nin ağır topundan TFF Başkanı ve Montella'yı istifaya çağrısı
Trump için akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak

Akılalmaz önlem! Ankara'dan DNA'sını bile bırakmadan ayrılacak
Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var

Yeniden tarih yazmak istiyor! Bu akşam iki muhteşem maç daha var
Cevdet Yılmaz'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Savunma sanayiinde öncelikli hedefimiz ilk 10'a girmek

Tarihi zirvede Haberler.com'a açıkladı: Hedefimiz ilk 10'a girmek
Zelenski'den NATO Zirvesi'nde kritik mesajlar: Ukrayna NATO'nun geleceğini parçası

Zelenski, Putin'e mesajını Ankara'dan verdi
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı

Çekya Lideri Pavel: Yetkililer duygularını bir kenara bırakmalı