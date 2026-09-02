Mardin 1969'da Taşdemir Sakatlandı
Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Emre Taşdemir’in Vanspor FK maçının ardından sakatlandığını duyurdu.
Mardin 1969 Spor, defans oyuncusu Emre Taşdemir'in Vanspor FK maçının ardından sakatlandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, Vanspor FK karşılaşmasının ardından gerçekleştirilen tetkiklerde Taşdemir'in sol arka uyluk kas grubunda kanama ve yaralanma tespit edildiği belirtildi.
Oyuncunun tedavisine başlandığı aktarılan açıklamada, Taşdemir'in sağlık durumunun yakından takip edildiği ve yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğü kaydedildi.???????
Kaynak: AA