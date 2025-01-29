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Mardin 1969 Spor, Bursa Nilüfer FK Maçına Hazırlanıyor

Mardin 1969 Spor, Bursa Nilüfer FK Maçına Hazırlanıyor
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Mardin 1969 Spor, Nesine 3. Lig 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Bursa Nilüfer FK maçı hazırlıklarına Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde yapılan antrenmanla başladı. Ulusan, karşılaşmanın zorlu geçeceğini ancak takıma güvendiğini ifade etti.

Mardin 1969 Spor, Türkiye Nesine 3. Lig 18. haftada deplasmanda oynayacağı Bursa Nilüfer FK maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mardin 1969 Spor Teknik Direktör Ulaş Ulusan, Bursa Nilüfer FK maçının zor bir maç olduğunu ve takım olarak bu maça konsantre bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Bursa'nın zor bir deplasman olduğunu fakat takımına güvendiğini kaydeden Ulusan, "Mardin 1969 Spor olarak çok iyi gidiyoruz. Son maçta da taraftarımız ve sayın Bakanımızın destekleriyle de çok güzel bir galibiyet aldık. Bu olumlu ivmeyi sürdürmek ve Mardin 1969 Spor taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Bursa'dan 3 puan alarak döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Spor
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