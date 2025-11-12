Haberler

Mardin 1969 Spor, Bahis Soruşturmasında Futbolcularının Haklarını Savunuyor

Mardin 1969 Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis soruşturmasında, 10 futbolcusunun PFDK'ya sevk edilmesi sonrası sürecin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

TFF tarafından yürütülen bahis soruşturmasında 10 futbolcusu PFDK'ya sevk edilen Mardin 1969 Spor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, söz konusu süreci dikkatle ve titizlikle takip etmekte olup, futbolcularımızın haklarının korunmasını ve sürecin futbolun evrensel ilkeleri doğrultusunda, adil, tarafsız ve şeffaf bir biçimde yürütülmesini temenni etmektedir" denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiği açıklandı. 10 futbolcusu PFDK'ya sevk edilen Mardin 1969 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, sürecin adil, tarafsız ve şeffaf bir biçimde yürütülmesinin temenni edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından, aralarında 10 futbolcumuzun da bulunduğu toplam 1024 futbolcunun, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilme süreci başlatılmıştır. Kulübümüz, söz konusu süreci dikkatle ve titizlikle takip etmekte olup, futbolcularımızın haklarının korunmasını ve sürecin futbolun evrensel ilkeleri doğrultusunda, adil, tarafsız ve şeffaf bir biçimde yürütülmesini temenni etmektedir. Bu süreçte futbolcularımızın kişisel mahremiyetine ve masumiyet karinesine azami hassasiyet gösterilmesini önemle vurguluyoruz. Kulübümüz; Türk futbolunun etik değerlerine, dürüstlük ilkesine ve temiz spor anlayışına olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir. Sürecin, adalet çerçevesinde sonuçlanması adına Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm kurumlarla gerekli iş birliğini sürdürmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
