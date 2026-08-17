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Mardin 1969'dan Antalyaspor'a 2-0, Cingöz: Her Gün Üstüne Koyuyoruz

Mardin 1969'dan Antalyaspor'a 2-0, Cingöz: Her Gün Üstüne Koyuyoruz
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Trendyol 1. Lig 2. haftasında Mardin 1969, Antalyaspor'u 2-0 yendi. Teknik direktör Ahmet Cingöz, yeni takım olduklarını ve gelişimlerini sürdürdüklerini, net pozisyonlar bulduklarını söyledi. Antalyaspor cephesinde Bülent Korkmaz, ikinci yarıdaki kötü oyunlarıyla mağlubiyeti hak ettiklerini kabul etti.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde Antalyaspor'u 2-0 yenen Mardin 1969 Spor Teknik Direktörü Ahmet Cingöz, "Yeni bir takımız. Her hafta, her gün üstüne koyuyoruz. Pozisyon zenginliklerine baktığımız zaman çok net pozisyonlarımız var." dedi.

Cingöz, 21 Kasım Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde yeni bir takım olduklarını belirtti.

Ligin belki de en hazır takımına, geçen sene birlikte mücadele eden oyuncu grubuna karşı zorlu bir maça çıkacaklarını bildiklerini dile getiren Cingöz, şöyle konuştu:

"Maça ona göre hazırlandık. Bazı bölümlerde topu rakibe bilinçli verdik. Yeni bir takımız. Her hafta, her gün üstüne koyuyoruz. Pozisyon zenginliklerine baktığımız zaman çok net pozisyonlarımız var. Pozisyon da verdik. Onların üzerine de duracağız. Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Geçiş oyunlarında gerçekten de etkililerdi. Kendi takımımı da tebrik ediyorum, hepsinin alınlarından öpüyorum."

Antalyaspor cephesi

Antalyaspor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz da ilk yarıda istedikleri oyuna yakın oynadıklarını söyledi.

Bir pozisyon verdiklerini, uzaktan atılan şutla da geriye düştüklerini kaydeden Korkmaz, "İkinci yarı hiçbir şey oynamadık, kötü oynadık. Kötü mücadele ettik. Hem hücumda hem savunmada istediklerimizi yapamadık. Mağlubiyeti hak ettik. Mardin 1969 Spor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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