Mardin 1969 Spor, Aliağaspor FK'yı 1-0 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 4. hafta maçında Aliağaspor FK, deplasmanda Mardin 1969 Spor'a 1-0 yenilerek sahadan puansız ayrıldı. Maçın tek golü Melih İnan'dan geldi.
Stat: Kızıltepe
Hakemler: Safa Yılmaz, Mücahit Değermenci, Umut Ertemel
Mardin 1969 Spor: İsmail Cengiz, Nafican Yardımcı, Yalçın Kılınç, Mehmet Yıldızaç (İslam Çerioğlu dk. 86), Mustafa Şengül, Bünyamin Balat (Abdullah Aydın dk. 81), Özgür Sert, Barış Sağır (Erol Can Akdağ dk. 72), Mücahit Can Akçay, Ahmet Ülük (Serdar Yiğit dk. 71), Melih İnan (Mert Miraç Altıntaş dk. 82)
Aliağaspor FK: Ahmet Pekgöz, Oktay Kancı, Veli Çetin, Hakan Demir (Mustafa Saymak dk. 56), Erhan Kartal, Hasan Kılıç, Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 72), Muammer Sarıkaya, Sergen Piçinciol, Harun Kavaklıdere (Göktuğ Yılmaz 88'dk), İbrahim Yılmaz (Malik Karaahmet dk. 72)
Gol: Melih İnan (dk. 45) (Mardin 1969 Spor)
Sarı kartlar: Hasan Kılıç, Muammer Sarıkaya, Veli Çetin (Aliağa FK), Mehmet Yıldızaç (Mardin 1969 Spor) - İZMİR