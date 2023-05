Maraton Koşucuları, Deprem Bölgesindeki Down Sendromlu Çocuklara Burs Kazandırdı

N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu ve 4. Maraton İzmir'e katılan gönüllüler, deprem bölgesinde yaşayan down sendromlu 32 çocuğa burs kazandırdı. Türkiye Down Sendromu Derneği İdari Koordinatörü Cahit Anar Özgörüş, 'Her yıl çeşitli maratonlara katılarak gönüllü koşucularımız ile down sendromlu bireylerin eğitimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Bu yıl da deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hem İstanbul'da hem de İzmir'de koştuk. Destek olan herkese teşekkür ederiz' dedi.

N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu ve 4. Maraton İzmir'de bu yıl toplam 57 koşucu, down sendromlu çocuklar için koştu. Gönüllü koşucular attıkları her adım ile depremzede down sendromlu çocukların eğitimlerine destek oldu. Maratonlarda Türkiye Down Sendromu Derneği'ne destek için Taç Zincir, Apsiyon ve Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center da yer aldı.

İstanbul'da maraton katılımcıları Yenikapı'da maratona start verirken; İzmir'de ise koşucular İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Tic. AŞ (İZFAŞ) Genel Müdürlüğü binasının önünden başlayan startın ardından başladıkları noktada yarışı tamamladılar.

Maratonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Down Sendromu Derneği İdari Koordinatörü Cahit Anar Özgörüş, şunları dile getirdi:

"Her yıl çeşitli maratonlara katılarak down sendromlu bireylerin eğitimlerine gönüllü koşucularımız ile destek olmaya çalışıyoruz. Bu yıl da deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için hem İstanbul'da hem de İzmir'de koştuk. Destek olan herkese teşekkür ederiz.

Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. 6 Şubat tarihinde yaşanan afet hepimizi derinden etkiledi. Özellikle bölgede yer alan özel gereksinimli çocuklar için çok önemli olan eğitimleri aksadı. Hayata daha sağlam bağlarla tutunabilmeleri ve toplum içerisinde bağımsız yaşayabilmeleri için nitelikli eğitim almaları önem taşıyor. Biz de bu iki önemli maratonda 57 koşucumuz ve üç firma ile yer aldık ve deprem bölgesinde yaşayan down sendromlu çocuklarımız için burs topladık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edeceğiz. Bizim için koşan tüm koşucularımıza teşekkür ederiz."